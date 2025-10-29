Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

En el Cilindro de Avellaneda, luego de perder 1 a 0 el encuentro de ida, Racing se enfrenta con Flamengo por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, con el objetivo de dar vuelta la llave y acceder a la gran final, que se disputará en el Estadio Monumental de Lima.
Este encuentro, comenzará a las 21.30 horas de Argentina, será dirigido por el chileno Piero Maza, y podrá verse en vivo tanto a través de la señal de Telefe, como también por Fox Sports y Disney+.
