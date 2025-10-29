Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

Después de la derrota 1 a 0 en el Maracaná con el gol agónico de Jorge Carrascal, Racing llega a la revancha obligado a ganar ante su gente. En caso de hacerlo por un tanto de diferencia, la serie irá a penales, mientras que si lo hace por dos o más, avanzará de ronda. Un empate o una derrota lo dejan afuera de la competencia.

El capitán de la Academia se convirtió en una baja sensible para este encuentro, debido a que fue operado el pasado lunes por una fractura en el maxilar derecho y tendrá un mes y medio de recuperación.

En el Cilindro de Avellaneda, luego de perder 1 a 0 el encuentro de ida, Racing se enfrenta con Flamengo por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, con el objetivo de dar vuelta la llave y acceder a la gran final, que se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

Este encuentro, comenzará a las 21.30 horas de Argentina, será dirigido por el chileno Piero Maza, y podrá verse en vivo tanto a través de la señal de Telefe, como también por Fox Sports y Disney+.

