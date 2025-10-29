Es tendencia:
Copa Libertadores

Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores: hora, canal y formaciones

En el Cilindro de Avellaneda, la Academia busca dar vuelta la llave y acceder a la final del certamen.

Santiago Sosa, la baja sensible en Racing

El capitán de la Academia se convirtió en una baja sensible para este encuentro, debido a que fue operado el pasado lunes por una fractura en el maxilar derecho y tendrá un mes y medio de recuperación.

El equipo arbitral de este partido

  • Árbitro: Piero Maza Gómez (CHI)
  • Árbitro asistente 1: Claudio Andrés Urrutia (CHI)
  • Árbitro asistente 2: José Francisco Retamal (CHI)
  • Cuarto árbitro: Felipe Andrés González (CHI)
  • VAR: Juan Lara (CHI)
  • Asistente VAR: Francisco Gilabert (CHI)

La posible formación de Flamengo

Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo o Jorge Carrascal, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luis.

 

La posible formación de Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

 

Racing busca dar vuelta la serie

Después de la derrota 1 a 0 en el Maracaná con el gol agónico de Jorge Carrascal, Racing llega a la revancha obligado a ganar ante su gente. En caso de hacerlo por un tanto de diferencia, la serie irá a penales, mientras que si lo hace por dos o más, avanzará de ronda. Un empate o una derrota lo dejan afuera de la competencia.

Por Marco D'arcangelo

Racing y Flamengo se enfrentan para conocer al primer finalista del certamen.
© GettyRacing y Flamengo se enfrentan para conocer al primer finalista del certamen.

En el Cilindro de Avellaneda, luego de perder 1 a 0 el encuentro de ida, Racing se enfrenta con Flamengo por la revancha de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores, con el objetivo de dar vuelta la llave y acceder a la gran final, que se disputará en el Estadio Monumental de Lima.

Este encuentro, comenzará a las 21.30 horas de Argentina, será dirigido por el chileno Piero Maza, y podrá verse en vivo tanto a través de la señal de Telefe, como también por Fox Sports y Disney+.

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

