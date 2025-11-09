Claudio Úbeda puso en duda su continuidad en Boca tras la victoria en el Superclásico: “No depende de mí”

Boca Juniors consiguió una aplastante victoria por 2-0 ante River Plate en La Bombonera por la Fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, los comandados por Claudio Úbeda abrocharon su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

De esta manera, el Xeneize completó uno de sus grandes objetivos en este segundo semestre del año. Ahora, envalentonados por la racha positiva que atraviesan, los jugadores de Boca irán por el título, ya clasificados a los Playoffs y por ahora punteros de la Zona A.

En conferencia de prensa, Úbeda se mostró contento por la victoria de su equipo y dejó la puerta abierta sobre la continuidad del cuerpo técnico en el club más allá del 2025: “Mi continuidad no depende absolutamente de mí. Obviamente que estamos súper contentos y conformes del lugar en el que estamos. Nos sentimos privilegiados de ser parte de esta institución, que tenemos todo.”.

Y se extendió sobre el legado de Miguel Ángel Russo y el pedido para su cuerpo técnico antes de su muerte: “Después de casi 5 años de estar juntos con Miguel siempre hablábamos permanentemente del futuro de cada uno de nosotros. Nosotros entendíamos que el día que Miguel no estuviese íbamos a seguir juntos como cuerpo técnico con su legado. Lamentablemente se nos fue Miguel y hubiésemos querido seguir mucho tiempo más con él. Terminó su vida estando en Boca, lo que él quería”.

Además, le dedicó el triunfo a Russo y compartió sus emociones tras el pitazo final: “Cuando terminó el partido me abracé con Juvenal mucho porque nos acordamos de Miguel. Gran parte de lo que se ve del equipo es imagen de él. Estoy seguro que está festejando desde arriba. Queríamos compartirlo con él y con su familia. Se lo dedicamos todos a él”.

“La clasificación a la Libertadores era el objetivo principal de todo el mundo que rodea a Boca, pero no es el único. Nos quedan dos objetivos importantes por delante en menos de un mes y medio y hay que buscarlos como corresponde”, sentenció el DT

Publicidad

Publicidad

Úbeda analizó el Superclásico y reflejó que Boca mereció más

ver también El padre de Paredes ilusionó a todo el Mundo Boca tras el Superclásico y la clasificación a la Libertadores: “Dybala le dijo que venía”

“Muy feliz por el resultado, por la forma en la que ganó Boca. Me siento muy identificado en la manera que lo hizo. Creo que no sufrimos en ningún momento en relación a la posibilidad de que River nos pueda convertir un gol. Lo hicimos bien y tuvimos la posibilidad de hacer por lo menos dos goles más, que hubiese sido más justo. En este planteo que nos propusimos de vivir cada partido como una final venimos cumpliendo”, explicó el exasistente de Russo.

Úbeda valoró el presente de Zeballos

“Lo de Exequiel lo venimos diciendo siempre. Todo lo que diga de él no vamos a descubrir nada. Es un chico que tiene un potencial tremendo. Cada vez que tiene la posibilidad de ser desequilibrante lo es y marca una diferencia abismal. Es un chico que necesita generarse confianza y así hacer un partido como el que hizo hoy. Las cosas le van saliendo bien”, definió sobre el Changuito, de partido consagratorio con gol y asistencia.

DATOS CLAVE

Claudio Úbeda , DT de Boca Juniors, expresó que no está definida su continuidad en el club más allá del 2025 .

, DT de Boca Juniors, expresó que no está definida su continuidad en el club . Úbeda dedicó el triunfo ante River Plate a Miguel Ángel Russo y su legado en el equipo.

dedicó el triunfo ante River Plate a y su legado en el equipo. El objetivo principal de Boca, la clasificación a Copa Libertadores 2026, fue cumplido con la victoria 2-0.

Publicidad