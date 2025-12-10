Postulan a Mohamed Salah como refuerzo de Manchester United mientras crece su polémica en Liverpool: “Oferta pública”

Tras acumular tres suplencias consecutivas, Mohamed Salah arremetió contra su entrenador y puso en duda su continuidad en Liverpool, lo cual lo llevó a ser separado del plantel por parte de Arne Slot para el partido de Champions ante Inter de Milán, que terminó resultando en victoria de los Reds por la mínima.

“Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y puedes ver que no está aquí”, fueron las palabras de Arne Slot al ser consultado por la medida contra el histórico goleador egipcio. Y rápidamente surgieron los rumores de una salida en enero.

El futuro de Mo Salah está en duda en Liverpool, luego de su pelea con Arne Slot. (Getty)

Ante esta situación quien se pronunció fue Rio Ferdinand, que recientemente fue anfitrión del sorteo del Mundial 2026 y que está sumamente ligado al fútbol pero desde el rol de analista. Ferdinand, histórico del Manchester United, le urgió al club en el que se convirtió en leyenda que se involucre en la situación.

La charla en la que Ferdinand le recomendó a Manchester United ir por Salah

Dialogando con el presentador Stephen Howson en su pódcast, Rio Ferdinand Presents, el ex defensor inglés fue osado a la hora de referirse al caótico presente de Salah en Liverpool y la conversación se desarrolló de la siguiente forma:

–Howson: “¿Dices que lo fichará el Manchester United?”

–Ferdinand: “No creo, no creo que Salah fuera a ir al Manchester United.”

–Howson: “Depende que tan enojado esté con Liverpool.”

–Ferdinand: “No creo que sea de esa forma, como Rooney, no creo que tenga ese nivel de locura en él.”

–Howson: “Está bien, pero si fueras el United ¿Lo intentarías?”

–Ferdinand: “Sí, claro. Haría una oferta pública.”

–Howson: “Habría que hacerlo, simplemente por el desmadre que causaría.”

Mohamed Salah lleva ocho años en Liverpool, ocho años en los que ha disputado 420 partidos, en los que acumula 250 goles (tercer máximo goleador histórico del club) y 116 asistencias.

Un salto a sus 33 años al Manchester United, sería un golpe impactante en el fútbol inglés, ya que se trata de los dos equipos más ganadores del país y Salah es una de las figuras emblemáticas de los Reds de la última década.

