El padre de Paredes ilusionó a todo el Mundo Boca tras el Superclásico y la clasificación a la Libertadores: “Dybala le dijo que venía”

Boca es el dueño del Superclásico. Con autoridad, el Xeneize se impuso por 2 a 0 ante River y el triunfo tuvo premio doble: además de ganarle a su eterno rival, el equipo de Claudio Úbeda aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y regresará al máximo certamen internacional tras dos años de ausencia.

En este Superclásico, Leandro Paredes tuvo su primer enfrentamiento ante River desde que emprendió la vuelta desde Europa y fue determinante para el triunfo de Boca. Tras el 2 a 0 a favor, desde su entorno llegó una impactante noticia que sacude a todos los hinchas xeneizes.

Resulta que su padre, Daniel Paredes, habló en Cadena Xeneize y reveló información que el volante de Boca guardaba bajo siete llaves. Es que Leandro ya entabló charlas para que Paulo Dybala arribe a Boca como refuerzo en el 2026.

Sin pelos en la lengua, su progenitor destacó: “Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos, y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera jugando para Boca”.

Además, charlando al pasar con Cadena Xeneize, el papá del capitán de Boca destacó cómo se encuentra su hijo desde que regresó a Brandsen 805. “Leandro vino porque es hincha de Boca, vino para ser feliz, para darle alegrías a los hinchas y a su familia. Está feliz”, señaló.

En Italia reconocen que Dybala podría irse de Roma

En las últimas horas, en Italia aseguraron que su contrato con el club capitalino, que vence en julio del 2026, podría no ser renovado. “Demasiadas lesiones y la renovación se complica“, entiende el medio Il Messaggero, que señala también que desde que está en Roma, Paulo Dybala se ha perdido ya 58 partidos, a los cuales hay que sumarle los próximos siete, tras volver a lesionarse, y agrega que “el club aún no ha iniciado negociaciones con su representante“.

“La calidad del jugador es indiscutible, pero sufre numerosos problemas musculares, y el club está dividido entre quienes no quieren ni oír hablar de una renovación y quienes no quieren perder la clase del joven de Laguna Larga“, explica el medio. Que completa la información explicando: “Lo que importa es la determinación de la Roma, que hasta la fecha no ha iniciado ninguna negociación con su agente ni con su club respecto a la renovación. Su contrato expira en junio de 2026, y la posibilidad de una ruptura a final de año es cada vez más real“.

Paredes ya reveló que Dybala quiere jugar en Boca

Leandro Paredes regresó a Boca a mediados de este 2025 con el objetivo de darle un salto de calidad al equipo, y con el Xeneize clasificado a la Copa Libertadores 2026, crece la ilusión de ver a Paulo Dybala vistiendo la camiseta azul y oro ante su presente en Roma.

“Me encantaría [que venga a Boca] por la clase de jugador que es, por la clase de persona que es, para él sería un sueño, pero no me meto en las decisiones de los demás”, había declarado el propio Paredes ante la posibilidad de que su compañero de Selección y excompañero en Roma se sume al plantel Xeneize.

