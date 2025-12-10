El pedido especial de Diego Simeone a Julián Alvarez tras la victoria vs. PSV por Champions League

Atlético de Madrid obtuvo tres puntos de oro con su victoria 3 a 2 en condición de visitante sobre el PSV Eindhoven por la sexta fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, porque ya suma 12 unidades y se encuentra entre los equipos con chances de quedarse con uno de los primeros ocho cupos (el objetivo de la primera instancia de la competencia, para acceder directamente a los Octavos de Final).

Pero además, para el Atleti significó haber recuperado la capacidad goleadora de Julián Alvarez, quien sumaba 8 encuentros sin convertir fuera del Estadio Metropolitano. Por eso, Diego Simeone hizo una mención especial sobre el oriundo de Calchín en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante el elenco neerlandés.

“Me encantó el equipo. No les dejamos jugar, tuvieron ocasiones de gol porque juegan bien. Se jugó lo que queríamos. Los jugadores diferenciales como Julián tienen momentos. Y son brillantes”, apuntó el Cholo, que igual envió un mensaje claro para la Araña: ”Que siga en la línea como ahora porque es necesario. Tuvo un gran detalle Alex al darle el primer gol”.

Además, Simeone, una vez más, subrayó el valor que tiene el ex River para el Atlético de Madrid: “Lo abracé como a todos. Refuerza lo que es Julián para nosotros, un jugador determinante. Julián hoy volvió como muchos pedían a ser el jugador diferencial que es. Trabajó, corrió, tuvo gestos individuales increíbles, el pase a Barrios en la acción del gol fue maravilloso…”.

Diego Simeone resaltó el trabajo del Atlético de Madrid para llevarse el triunfo de Eindhoven

“No hay ningún equipo que domine los 90 minutos. Siempre hay pasajes en los que el rival puede ser superior. Los llevamos a un partido incómodo, molesto. Me encantó el equipo, Se lo dije a ellos”, señaló Diego Simeone en conferencia de prensa, luego del 3 a 2 (además de Julián Alvarez, marcaron David Hancko y Alexander Sorloth).

Y cerró: “Me gustó todo del equipo. Podés cometer errores, pero el equipo no salió del plan que tenía. Salimos a presionar alto y para eso hace falta correr. Y hay que dar el máximo como hicieron los 16 de hoy. En ningún momento salimos del plan que teníamos ante un rival que no perdía desde septiembre. Y que juega bien”.

