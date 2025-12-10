El arquero campeón con Boca que responsabilizó a Agustín Marchesín de la eliminación ante Racing: “Era cantado”

La derrota ante Racing por 1 a 0 en las semifinales del Torneo Clausura despertó varias críticas en el mundo Boca, debido a que distintos futbolistas estuvieron en el centro de las mismas por el bajo rendimiento que tuvieron en la eliminación en condición de local en La Bombonera.

Uno de los apuntados, como pasó a lo largo de la temporada, fue el arquero Agustín Marchesín, quien no terminó de cumplir las expectativas de los hinchas. En este sentido, un multicampeón con el Xeneize como lo es Carlos Navarro Montoya, lo responsabilizó por el gol de Maravilla Martínez.

En el streaming de Picado TV, el ‘Mono’ dio sus fundamentos sobre por qué considera que el golero del elenco de la Ribera tuvo algo más que hacer en el tanto del delantero de Racing, que sirvió para el 1 a 0 definitivo y condenó a Boca a terminar un nuevo año sin títulos.

“A Agustín le faltó mirar quién entraba, porque la jugada era cantada. Es una pelota excelsa de Almendra para Rojas, y Rojas cuando levanta la cabeza había un solo jugador podría recibir la pelota. Cuando la pelota va hacia afuera, el arquero tiene que mirar quién entra para hacerte el gol. Porque de allá, de zurda, no te van a hacer el gol. Si él observa, si lee la jugada, es una pelota para salir”, inició con su explicación.

Y agregó: “Primero, para mí él está muy adentro del arquero, primero. Segundo, no mira quien entra, y es el ABC del arquero, porque llega un momento en el que el arquero tiene un adversario letal, que es la pelota, aunque parezca mentira. De tanto mirar la pelota empezás a perder la pelota, y era cantado el centro para el único jugador que entraba, que era Maravilla”.

Con esta eliminación ante la Academia, Boca no logró cumplir el objetivo de ganar un título a nivel local. La sequía llegará a tres años en marzo del año que viene, cuando se cumpla un nuevo aniversario de la victoria 3 a 0 ante Patronato por la Supercopa Argentina 2023.

Los números de Agustín Marchesín en Boca

En su primer año en el Xeneize, el arquero de 37 años disputó un total de 40 partidos, en los que recibió 32 goles y mantuvo su arco en 0 en 17 oportunidades. Además, recibió 3 tarjetas amarillas en 3600 minutos en cancha.

