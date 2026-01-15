Leandro Paredes fundamentó la continuidad de Claudio Úbeda en Boca por dos motivos: “Muy bueno para todos”

Boca comenzó el 2026 de manera formal con el amistoso ante Millonarios en La Bombonera. El empate 0 a 0 frente al conjunto colombiano supuso la primera prueba para el equipo de Claudio Úbeda en plena pretemporada, a la espera del debut oficial del próximo 25 de enero ante Deportivo Riestra.

En lo que respecta al partido del pasado miércoles, una de las grandes figuras de Boca fue Leandro Paredes. El capitán xeneize manejó los hilos del equipo desde la mitad de cancha, y también dejó pinceladas desde la pelota parada, tanto con tiros libres como con los tiros de esquina.

Sin embargo, en lo que más aportó, fundamentalmente, fue en dar su característico liderazgo. Esto se pudo observar no solo dentro de la cancha, sino que incluso fuera de ella también. Es que, tanto en la previa como en el post partido ante Millonarios, Leandro Paredes salió a bancar a Claudio Úbeda nuevamente, quien fue ratificado como entrenador de Boca para este 2026.

En diálogo con Disney+, Paredes se mostró conforme por la continuidad del Sifón a cargo de Boca: “Siempre tuvimos la ilusión de que pueda seguir“, comenzó. Además, justificó las razones por las que considera que Úbeda era el DT ideal para este momento del Xeneize.

“Habíamos terminado el torneo con él mucho mejor de lo que habíamos empezado y encontramos lo que nos había inculcado“, destacó, para posteriormente cerrar de manera contundente: “El seguir con él es importante y que pueda estar es muy bueno para todos“.

Úbeda habló de su continuidad como DT de Boca

En conferencia de prensa, luego del empate ante Millonarios, el Sifón habló de su ratificación en el cargo como entrenador de Boca: “Para mí es un orgullo enorme ocupar el lugar que estoy ocupando. Lo hablamos con Román y el Chelo antes de fin de año y ellos me hablaron de todo el proceso que íbamos viendo con Miguel (Russo) y la última etapa que me tocó al frente del grupo y por eso ellos tomaron la decisión”, comenzó.

Para cerrar al respecto, Úbeda señaló: “Es un orgullo enorme y una enorme responsabilidad, sentimos que estamos preparados para hacerlo bien y competir como Boca merece. Esperemos hacerlo de la manera que corresponde”.

La comparación de Paredes entre Úbeda y Scaloni

Apenas unos semanas atrás, Paredes fue contundente con una frase sobre el actual director técnico de Boca. “Está llevando un grupo adelante, un grupo de personas también, porque es muy cercano al jugador”, manifestó en primera instancia. “Tenemos una relación parecida a la de Lionel (Scaloni), y ojalá los resultados sean parecidos a los que tuvimos en la Selección“, completó.

