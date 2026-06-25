Japón vs. Suecia EN VIVO y ONLINE vía DSports por el Mundial 2026: minuto a minuto

Los nipones y los suecos definen su futuro dentro de la cita mundialista. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Este jueves 25 de junio se enfrentan Japón y Suecia por la fecha 3 del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el AT&T Stadium, ubicado en la ciudad de Arlington, Texas. El encuentro comienza a 20:00 horas (Argentina) y se puede ver por DSports. Además, el árbitro es el salvadoreño Iván Barton y en el VAR está el colombiano Nicolás Gallo.

Los asiáticos y los europeos llegan a este encuentro con amplias chances de acceder a la siguiente etapa de la cita mundialista y están obligados a ganar para no pasar como uno de los mejores terceros.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu llega a este encuentro invicto y con cuatro puntos, producto de un empate 2-2 con Países Bajos y una goleada 4 a 0 frente a Túnez. En caso de sumar por lo menos una unidad, se asegurará la clasificación a 16avos, de mínima, como escolta de grupo.

Por su parte, los comandados por Graham Potter tienen la obligación de ganar. Luego de vencer 5-1 a Túnez y perder por el mismo resultado ante Países Bajos, tiene tres puntos y necesita obtener la victoria si no quiere depender de nadie. En caso de empatar, puede pasar como mejor tercero.

Japón vs. Suecia: minuto a minuto

La alineación de Japón vs. Suecia

Zion Suzuki; Yukinari Sugawara, Kou Itakura, Ayumu Seko, Hiroki Ito; Ao Tanaka, Ritsu Doan, Daizen Maeda, Keito Nakamura, Daichi Kamada; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

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La alineación de Suecia vs. Japón

Jacob Widell Zetterstrom; Alexander Bernhardsson, Isak Hien, Victor Lindelöf, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud, Gabriel Gudmundsson; Yasin Ayari; Anthony Elanga, Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

Tabla de posiciones del Grupo F del Mundial 2026

Fixture del Grupo F del Mundial 2026

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Terna arbitral de Japón vs. Suecia