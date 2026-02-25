Es tendencia:
Prestianni destrozó a UEFA y Real Madrid tras el rechazo a la apelación de Benfica: “Vergüenza dan”

El tuit que hizo evidente la frustración y la bronca del jugador argentino fue eliminado poco tiempo después de su publicación.

Por Juan Ignacio Portiglia

UEFA rechazó la apelación de Benfica y Prestianni no jugará la revancha de Champions League ante Benfica.
Tras confirmarse por parte del Órgano de Apelaciones de la UEFA el rechazo al recurso interpuesto por Benfica para que quedara sin efecto la suspensión provisional que impedirá a Gianluca Prestianni ser parte de la revancha ante Real Madrid que se disputará este miércoles desde las 17.00 en el Estadio Santiago Bernabéu, con transmisión de Disney+, el jugador argentino hizo un explosivo descargo desde su cuenta de X.

Fue como respuesta a una publicación que planteaba la falta de correlación entre su sanción sin que haya imágenes que lo incriminen de realmente haber propinado comentarios racistas a Vinícius Júnior en el Estadio da Luz y el hecho de que hubiese quedado impune el golpe sin pelota de Federico Valverde a Samuel Dahl, sí registrado por las cámaras de la transmisión, que ni fue castigado durante el encuentro de ida ni le impedirá al uruguayo jugar el desquite por el pase a los octavos de final de la Champions League.

“Pegar una piña sin pelota se puede, se ve, y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan”, se puede leer en la cuenta de X (@gianlucaa_11) atribuida al ex futbolista de Vélez.

El tuit fue borrado poco después de su publicación.

Minutos después de esa expresión que combinó frustración, bronca y desahogo, Gianluca Prestianni borró el tuit, muy posiblemente por recomendación del club, pues podría no serle favorable en el curso de la investigación que lleva adelante UEFA.

El informe de UEFA que confirma la sanción a Prestianni

El Órgano de Apelaciones de la UEFA confirmó, a horas del compromiso, que la apelación de Benfica no tuvo lugar, y finalmente el extremo argentino no jugará ante Real Madrid. Ésto dice el informe:

“UCL: el jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni
Decisión del AB sobre la suspensión provisional del jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni.

El Comité de Apelación de la UEFA ha tomado hoy la siguiente decisión:

Se desestima el recurso interpuesto por el SL Benfica. En consecuencia, se confirma la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 23 de febrero de 2026.

El Sr. Gianluca Prestianni permanece suspendido provisionalmente para el próximo partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible”.

Data clave

  • Gianluca Prestianni no jugará la revancha ante Real Madrid por sanción de la UEFA.
  • El Órgano de Apelaciones rechazó el recurso del Benfica este 25 de febrero.
  • Prestianni publicó y borró un descargo en X criticando la falta de pruebas.
