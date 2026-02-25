Es tendencia:
Tras la renuncia de Marcelo Gallardo en River, otro equipo del fútbol argentino despidió a su entrenador

En sus redes sociales el Decano anunció la salida de su DT tras un mal inicio en el Apertura.

Por Marco D'arcangelo

Hugo Colace dejó de ser el DT de Atlético Tucumán.
La renuncia de Marcelo Gallardo como entrenador de River fue una bomba en el fútbol argentino, ya que tras tan solo un mes de temporada, el ‘Muñeco’ se convirtió en el cuarto DT en dejar su cargo. Ahora, Hugo Colace se transformó en el quinto en quedarse sin trabajo. 

Es que, tras la derrota 3 a 1 frente a Belgrano en condición de visitante, en sus redes sociales Atlético Tucumán anunció la destitución del entrenador que llegó al club para las últimas fechas del pasado Torneo Clausura, y que cumplió con el objetivo de salvar al equipo del descenso. 

Desde el inicio del año futbolístico, el Decano no tuvo los mejores resultados y es por eso que decidieron destituir a Colace, que previamente se desempeñaba en la Reserva. En este Apertura, solamente sumó cinco de 21 puntos, producto de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.

En total, desde su asunción como entrenador principal de Atlético Tucumán, Colace dirigió 10 partidos, con un saldo negativo debido a que cosechó tan solo dos victorias, dos empates y seis derrotas, sumando así el 26.6% de los puntos en juego. 

Por otro lado, Ramiro González, actual DT de la Reserva del elenco tucumano, será quien se encargue de manera interina del equipo hasta encontrar al reemplazante de Colace. En este sentido, todos los cañones apuntan a Omar De Felippe, quien se encuentra libre tras su paso por Central Córdoba de Santiago del Estero.

De esta manera, Hugo Colace se convirtió en el quinto entrenador en marcharse en este Torneo Apertura. Previo a esto, el ‘Gato’ Oldrá se fue de Instituto en la segunda fecha, mientras que Eduardo Domínguez dejó a Estudiantes, la dupla Orsi Gómez fue despedida de Newell’s y Gallardo renunció en River.

El comunicado oficial de Atlético Tucumán

El Club Atlético Tucumán informa que Hugo Colace ha dejado de ser el director técnico del primer equipo de nuestra institución. Mañana por la mañana se despedirá del plantel profesional. De manera interina, el entrenamiento será conducido por el director técnico de la división Reserva, Ramiro González, hasta tanto sea designado el nuevo cuerpo técnico. El Club agradece a Hugo y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, el profesionalismo y el trabajo desarrollado durante su etapa al frente del plantel, y les desea el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos.

Datos claves

  • Hugo Colace fue destituido como entrenador de Atlético Tucumán tras perder ante Belgrano.
  • El técnico dirigió 10 partidos, obteniendo solo dos victorias y un 26.6% de puntos.
  • Ramiro González asume el interinato, siendo Colace el quinto DT saliente del Torneo Apertura.
