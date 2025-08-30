Con un cambio, el probable equipo titular que prepara Miguel Russo en la visita de Boca ante Aldosivi

Después de las dos victorias de manera consecutiva ante Independiente Rivadavia y Banfield, Boca ya planifica su próximo partido frente a Aldosivi en busca de extender su nueva racha positiva. Por eso, Miguel Ángel Russo empezó a diagramar el equipo titular que saltará al campo de juego desde el arranque, pero con una modificación respecto al que comenzó en La Bombonera.

El entrenador había repetido equipo por primera vez desde que comenzó su tercer ciclo, debido a que le había dado resultado y acumuló dos triunfos. Sin embargo, ahora se vio obligado a realizar una modificación a raíz de una cuestión física, por lo que no podrá repetir la misma fórmula que ya le dio éxito hace pocos días cuando venció 2-0 al Taladro en condición de local.

La lesión muscular de Marco Pellegrino es una dura baja para el Xeneize ya que se había consolidado en la zaga central y era una fija para el director técnico. Sin embargo, el reemplazante ya supo ser una garantía durante el Mundial de Clubes y buena parte del primer semestre: Ayrton Costa. Lo que sí, vale recalcar que hace dos meses no disputa un encuentro porque estuvo lesionado.

Ayrton Costa y Marco Pellegrino, zagueros centrales de Boca Juniors. (Fotos: Getty Images)

Otro futbolista que sufrió grandes complicaciones durante la semana fue Rodrigo Battaglia. Es que no pudo entrenar a la par de sus compañeros los días miércoles y jueves, jornada en la que se realizó la práctica formal en La Bombonera, y despertó preocupación. Pese a sus molestias, el polifuncional se recuperó, este viernes estuvo en óptimas condiciones y está a disposición del DT.

De más está decir que Leandro Paredes es el jugador inamovible para Russo, por lo que volverá a ser titular. Al mismo tiempo, la dupla de ataque uruguaya que vienen de convertirle a Banfield, seguirá estando presente. A su vez, Brian Aguirre se adueñó de la banda derecha a base de buenos rendimientos por sus constantes gambetas y las numerosas chances de gol que fabrica.

En definitiva y con solamente un cambio respecto al último fin de semana, Miguel no sorprende en la preparación para visitar a Aldosivi en Mar del Plata y Boca va con el siguiente equipo: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

Leandro Paredes, futbolista de Boca Juniors durante el encuentro ante Banfield por el Torneo Clausura 2025. (Getty Images)

Los próximos partidos de Boca

31 de agosto: Aldosivi – Boca | Torneo Clausura 2025

14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura 2025

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025

27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

