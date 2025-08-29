Luego de una enorme trayectoria en la elite y con recordados pasos por París Saint-Germain, Manchester United y Athletic Club de Bilbao, Ander Herrera cumplió su sueño de vivir la experiencia en el fútbol argentino. Y ahora, mientras defiende la camiseta de Boca, hizo una inesperada confesión sobre las categorías menores de la institución que generó un fuerte revuelo en el ambiente.

Desde que llegó al país, el mediocampista español solo pudo disputar 9 partidos debido a las lesiones musculares que lo marginan constantemente de las canchas. Sin embargo, estos meses le alcanzaron para vivir una situación muy particular que hizo pública. En diálogo exclusivo con el podcast Tengo un Plan, el volante europeo reveló una desafortunada cuestión que se vive en el deporte.

Lo cierto es que en una entrevista, Herrera confesó que hay juveniles en las divisiones inferiores de Boca que son pobres y protagonizan escenarios adversos en su día a día. En relación a este dilema muy presente en todos los clubes, el nacido en Bilbao, contó: “Aquí los chicos con 15 años están pensando que tienen que sacar adelante a sus familias, que tienen que salvarlos“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Ander amplió su discurso al respecto y fue allí cuando hizo pública una frase polémica pero real a la vez que refleja la situación de los jóvenes del conjunto de la ribera. “Yo hablo mucho con la psicóloga del club y el 85 o 90% de las inferiores están en índices de pobreza familiar“, admitió el surgido futbolísticamente de Real Zaragoza.

Ander Herrera junto a Exequiel Zeballos, ambos futbolistas de Boca Juniors en un encuentro por Copa Argentina. (Getty Images)

Y como si eso no fuera suficiente, volvió a revelar una situación en particular. “Hay un chico de Boca, que a veces no va a entrenar, porque va a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida“, deslizó el oriundo de la península ibérica. Y pocos segundos más tarde, agregó: “Imagínate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza…”.

Publicidad

Publicidad

Esta cruda revelación del mediocampista español es solo un reflejo de la realidad que se viven en las inferiores de muchos equipos del fútbol argentino, donde buena parte de los jugadores debe lidiar con factores ajenos a lo deportivo pero que repercute directamente en su rendimiento individual sobre el campo de juego, cada vez que tienen que representar a las instituciones.

Ander Herrera, entre retirarse en Boca o en España

Ander Herrera se formó como futbolista en las categorías menores y también es hincha de Real Zaragoza, por lo que no es descabellado un eventual regreso para retirarse, aunque tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2026. Sin embargo, declaró: “Nunca se sabe, ahí tengo el corazón roto por cosas que han pasado. Si fuera por la afición ya estaría. El club no es la gente que está ahora“.

ver también La decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca para la visita ante Aldosivi