La decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca para la visita ante Aldosivi

La racha negativa ya pertenece al pasado luego de las dos victorias de Boca ante Independiente Rivadavia y Banfield, que le pusieron punto final al pésimo momento futbolístico que vivió el club. Ahora, de cara al compromiso ante Aldosivi, Miguel Ángel Russo tomó cartas en el asunto y se apoyó en el historial más reciente para repetir una fórmula que surgió efecto positivamente.

El Xeneize estuvo 12 partidos sin conocer el triunfo, hito nunca antes alcanzado en la historia, pero pudo reacomodarse en estos últimos encuentros. Con un cambio de esquema, de algunos nombres y con Leandro Paredes como principal abanderado, el conjunto de la ribera empezó a salir a flote y empezó a mostrar claras señales de mejor nivel dentro del campo de juego.

Lo cierto es que Russo tomó la decisión de llevar a todo el plantel a Mar del Plata. Con el claro objetivo de volver a realizar la misma maniobra que tuvo éxito en Mendoza hace poco menos de dos semanas, el director técnico planea repetir la historia y continuar por la senda de la victoria. Si bien aún no está confirmado, las intenciones están sobre la mesa y ahora depende del club.

Para arribar a La Feliz, Miguel pretende contar con 30 futbolistas. Salvo la única excepción del relegado, la delegación la integrarían absolutamente todos los jugadores que pertenecen al plantel profesional. Incluso, viajarían los lesionados y también algunos que corren muy de atrás en la consideración del DT como Sergio Romero, pero poniendo al grupo por encima de las situaciones actuales.

Los jugadores de Boca celebran el gol de Cavani ante Banfield.

El propósito es claro: unir aún más a los jugadores. Ya son varios los protagonistas del Mundo Boca que en los últimos días resaltaron la armonía que se vive desde Mendoza, por lo que deja en evidencia que está dando frutos esta implementación de Russo. Además, detalle no menor para el entrenador, por qué cambiar lo que funciona y cambió las derrotas por dos triunfos al hilo…

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que es solo uno el integrante del plantel que quedará afuera de este viaje hacia Mar del Plata en la visita del Xeneize al Tiburón: Cristian Lema. El zaguero central está apartado de sus compañeros por cuestiones ajenas a lo deportivo y bien sabe hace meses que no será tenido en cuenta por el director técnico, pero no consiguió su salida de la institución.

La posible formación de Boca ante Aldosivi

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

ver también Miguel Ángel Russo busca al reemplazante de Marco Pellegrino mientras recupera a una figura de Boca