Con un solo cambio, la probable formación de Boca en la visita ante Rosario Central por el Torneo Clausura 2025

Luego de la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, vuelve la acción al fútbol argentino. En ese contexto y después de acumular tres victorias consecutivas, Boca se enfrentará el próximo domingo a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, lo que será una parada más que complicada pero que es una buena prueba para saber para qué está el equipo en esta levantada.

Tras los 10 días de ausencia de Miguel Ángel Russo por cuestiones vinculadas a su estado de salud, este jueves regresó a estar junto al plantel en el entrenamiento vespertino. Con él como cabeza de grupo, el Xeneize realizó una práctica de fútbol en el campo de juego de La Bombonera como suele hacer todos los jueves y empezó a planificar el equipo titular para el domingo.

Lo cierto es que el director técnico lideró el ensayo formal y recibió buenas noticias: Ander Herrera y Tomás Belmonte se entrenaron a la par de sus compañeros en óptimas condiciones físicas, Luis Advíncula se sumó al grupo con total normalidad tras regresar de Perú y Marco Pellegrino también demostró estar en buen estado luego de haber superado su reciente lesión muscular.

El plantel de Boca se prepara para una nueva presentación.

En comparación a los titulares que arrancaron en el triunfo contra Aldosivi en Mar del Plata hace casi dos semanas, Russo haría solamente una modificación. La baja de Agustín Marchesín y por ende el ingreso de Leandro Brey es el único cambio que planea el entrenador para visitar a Rosario Central, en lo que será un compromiso electrizante entre dos de los candidatos al título.

En el duelo que tendrá a dos campeones del mundo como Leandro Paredes y Ángel Di María, bien se conoce que la delantera volverá a estar compuesta por los dos goleadores uruguayos. Además, la mitad de cancha será la misma que consiguió la victoria en Mar del Plata y ante Banfield y, salvo una noticia de último momento, la defensa volvería a repetir la fórmula.

En definitiva, Russo pudo despejar algunas dudas durante el entrenamiento de fútbol que ocurrió este jueves en La Bombonera. Por eso, se puede anticipar que el equipo titular de Boca ante Rosario Central sería: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Leandro Paredes, mediocampista de Boca durante un entrenamiento en La Bombonera. (@BocaJrsOficial)

Los próximos partidos de Boca

14 de septiembre: Rosario Central – Boca | Torneo Clausura 2025

21 de septiembre: Boca – Central Córdoba | Torneo Clausura 2025

27 de septiembre: Defensa y Justicia – Boca | Torneo Clausura 2025

5 de octubre: Boca – Newell’s | Torneo Clausura 2025

12 de octubre: Barracas Central – Boca | Torneo Clausura 2025

