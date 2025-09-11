“Me equivoqué”: Andrés Fassi le pidió disculpas a Chiqui Tapia y la filosa respuesta de AFA

Uno de los tantos clubes que en el último tiempo rompió relaciones con la casa madre del fútbol argentino es Talleres y su fuertísima pelea con la Asociación del Fútbol Argentino. Para sorpresa de todo el ambiente, Andrés Fassi decidió dejar de lado su tajante postura y manifestó públicamente sus disculpas para mejorar el vínculo con Claudio Tapia y el ente regulador.

Este jueves, el presidente del conjunto cordobés diagramó una conferencia de prensa y se refirió a la cuestión que tuvo cierta importancia en la pésima actualidad que mantiene su equipo. Allí, ante los medios presentes, el mandatario no titubeó al ceder frente al líder de la AFA y empezó un proceso para mejorar el lazo con el Chiqui, que todavía hasta este momento está en crisis.

Lo cierto es que Fassi, sin dudar ni medio segundo, admitió que estuvo mal y expresó: “Me equivoqué”. Luego, el presidente de la T continuó con su idea y reveló: “Ni el momento ni la forma en la que me expresé fueron las adecuadas. Esto no ayudó ni al fútbol, ni a Talleres, ni a mí en lo personal. Por lo que expreso en público una disculpa al presidente de la AFA”.

Andrés Fassi, presidente de Talleres.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el dirigente amplió su discurso al respecto. “Pienso que es muy importante soltar todo lo que no suma y darnos cuenta de que las instituciones están por encima de nosotros”, sostuvo en primer lugar. Inmediatamente, agregó: “Nosotros estamos de paso y lo que podamos generar para hacer crecer al fútbol, lo tenemos que hacer”.

Después, se tomó un instante para hablarle directamente a Tapia y dejar un mensaje que deja en claro cuál es su postura. “Chiqui, me pongo a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino. Y desde Talleres, con humildad, agregar nuestra experiencia y nuestra visión. Hay mucho por hacer por el fútbol y Talleres quiere sumar”, sentenció Fassi ante el micrófono.

Pablo Toviggino, salió al cruce contra Fassi

Pablo Toviggino, actual tesorero de la AFA, no tardó en apuntar contra Fassi luego de su pedido de disculpas con Tapia. “¡Qué cara de piedra que sos! Seguramente el Presidente Tapia (El Comandante) aceptará tus disculpas porque es un caballero. Pero sos tan traidor y mentiroso que te olvidaste de pedir disculpas por las denuncias que nos hiciste“, escribió en su cuenta de X.

No solo eso, sino que también optó por mencionar un detalle más que demuestra el tenso momento que se vivió en estos tiempos de crisis. “Además sos cobarde, también denunciaste al hijo del Comandante. Con la familia, NO!!“, reveló el miembro importante del ente regulador y que es muy cercano al Chiqui, por lo que muchas veces habla en su nombre.

