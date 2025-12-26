Fue la máxima promesa de Boca en inferiores, pasó por Juventus y ahora jugará la Copa Libertadores como refuerzo estrella de Chile

En el mundo Boca, la etiqueta de “joya” solamente la calza a ciertos privilegiados. Hace una década, Guido Vadalá era el nombre que resonaba en cada rincón de Casa Amarilla como el proyecto más ambicioso de las inferiores. Pero su destino pasó lejos de los flashes azul y oro. Hoy, a los 28 años y tras un largo recorrido que incluyó escalas en Europa y el ascenso argentino, el delantero vuelve a los primeros planos: jugará la Copa Libertadores 2026 con Coquimbo Unido, el flamante campeón del fútbol chileno.

Su llegada a los Piratas no es casualidad. Vadalá viene de redondear la mejor temporada de su carrera profesional vistiendo la camiseta de Blooming en Bolivia. Disputó 46 partidos y gritó 14 goles, convirtiéndose en el eje del equipo de Santa Cruz de la Sierra. Esos números llamaron la atención del campeón trasandino, que buscaba reforzar su ataque de cara al premio continental.

De La Ribera a Turín

La historia de Vadalá con la camiseta de Boca tuvo su bautismo en una noche de Copa Libertadores ante Palestino, en 2015. La ilusión era total: un año atrás, el chico había acaparado las cámaras al convertir siete goles ante Argentinos Juniors en un partido de Sexta. Pero la historia duró solo dos partidos como profesional debido a que la carrera de Vadalá dio un salto vertiginoso y poco común: pasó directamente a la Juventus de Italia, ocupando un lugar clave en la negociación para el regreso de Carlos Tevez al Xeneize, ya que fue cedido a préstamo por un años como parte del acuerdo.

En Turín integró las filas del equipo Juvenil, donde dejó 33 presencias y media docena de goles. Sin embargo, nunca alcanzó a consolidarse a la elite europea y en 2017 regresó a La Ribera, donde jugó cuatro partidos y convirtió un gol para luego darle inicio a un extenso itinerario para encontrar su lugar.

Vadalá vistió las camisetas de Unión de Santa Fe, Universidad de Concepción, Deportes Tolima y Charlotte de Estados Unidos. También bajó al ascenso argentino para defender a Sarmiento, Mitre de Santiago del Estero y Alvarado. El camino se complicaba, hasta que el fútbol boliviano le devolvió el protagonismo.

La oportunidad de regresar a la elite

Ahora, el desafío es mayúsculo. Coquimbo Unido viene de hacer historia al consagrarse campeón por primera vez en su historia. “El Mago llega al campeón“, escribió el club para presentarlo en redes sociales. Tendrá la misión de aportar la cuota goleadora no solo para defender la corona local, sino también en lo más alto del fútbol sudamericano. Para aquel pibe que deslumbraba en las inferiores de Boca, el fútbol le da una nueva revancha grande. En 2026, Vadalá volverá a escuchar el himno de la Libertadores, el mismo que sonó el día de su debut.

