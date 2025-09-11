Miguel Ángel Russo, presente en la práctica de Boca: ¿Viaja a Rosario?

Después de haber estado internado durante varios días, luego de someterse a distintos tipos de estudios clínicos a raíz de una infección urinaria, Miguel Ángel Russo estuvo presente en el entrenamiento de Boca de este jueves. En la práctica formal de fútbol que se realizó en La Bombonera, finalmente el director técnico volvió a estar junto a su cuerpo técnico y los jugadores.

El entrenador no solo pasó algunos días en el Instituto Fleni por precaución tal como solicitaron los médicos, sino que una vez que le dieron el alta y regresó a su hogar, tampoco retornó al predio que posee el Xeneize en Ezeiza. Mientras continuaba con su recuperación pero ya en su hogar, el experimentado DT se tomó varias jornadas más para volver a presenciar los entrenamientos.

Lo cierto es que este jueves no solo asistió a la práctica formal de fútbol sino que también se espera que Russo diga presente en el Gigante de Arroyito cuando Boca enfrente a Rosario Central. Este notable avance que derivó en su presencia del campo de juego de La Bombonera, fue un paso importante para que Miguel viaje a la ciudad santafesina para el partido de este domingo.

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.

Un factor relevante a resaltar es que aún no se sabe con exactitud si el entrenador viajará con el plantel el día sábado o si lo hará de manera particular el mismo domingo, algunas horas antes de que comience el encuentro en Rosario. Pero de todas formas, todo indica que sí estará en el banco de suplentes junto a su cuerpo técnico y dando indicaciones a sus dirigidos el fin de semana.

Cabe destacar que Russo es ídolo en Rosario Central. Esto se debe a que como técnico estuvo cinco ciclos en la institución y consiguió logros que son bien recordados en el público del Canalla. Además de haber conseguido el ascenso a Primera División en la temporada 2012/13, también se consagró campeón de la Copa de la Liga 2023, durante su última estadía en Arroyito.

La llamativa decisión de Boca

En las últimas horas se reveló la nueva resolución que se tomó puertas adentro. Para sorpresa de todos, se prohibió la entrada de peluqueros a la concentración de Boca. De todas maneras, sí se permite que los jugadores salgan del hotel para hacer algún cambio de look de último momento, pero los barberos no podrán ingresar al complejo en el que el Xeneize se hospede.

