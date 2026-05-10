Diego Martínez destacó la ”hombría” de Huracán ante el arbitraje de Pablo Echavarría vs. Boca

El entrenador del Globo resaltó la labor de sus dirigidos para llevarse de la Bombonera la clasificación a los Cuartos de Final.

Huracán provocó uno de los batacazos del sábado al derrotar a Boca en la Bombonera bajo el marco de los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino (la otra novedad fue el triunfo de Unión de Santa Fe sobre Independiente Rivadavia de Mendoza, el equipo que más puntos había sacado en la fase regular).

Los comandados por Diego Martínez se llevaron la clasificación al vencer 3 a 2 al conjunto de Claudio Úbeda en el tiempo extra, luego de empatar 1 a 1 en los 90. Y como suele suceder en este tipo de cruces definitorios, las polémicas tuvieron su papel protagónico, sobre todo por los dos penales y las dos expulsiones que el árbitro Pablo Echavarría le aplicó al Globo en los primeros 15 añadidos, además de una dura entrada de Ayrton Costa a Oscar Romero, que el equipo de Parque Patricios pidió que fuese revisada en el VAR y que debería haber sido motivo de tarjeta.

Al respecto, el estratega quemero hizo referencia a la influencia que tuvo el juez en el partido. ”El equipo mostró mucha nobleza para sostener el resultado con situaciones difíciles en algunos tipos de fallos. Pero el equipo tuvo mucha hombría”, señaló Diego Martínez, que en ese mismo sentido agregó: ”Esto es un premio a este grupo de laburo, es un premio a lo que venimos construyendo hace 6 meses donde decíamos que nuestro objetivo era construir un equipo competitivo”.

Por otro lado, el justamente exDT de Boca, en conferencia de prensa, destacó: ”Estamos muy contentos. Estoy trabajando en una institución que me brinda absolutamente todo. Disfrutando el día a día. Sabíamos que íbamos a venir a una cancha muy difícil, con uno de los dos planteles con mayor jerarquía. Pudimos jugar bastante en campo de ellos, iba a ser difícil tener el control, pero sabíamos que nos iban a conceder situaciones para poder aprovechar. Así nos pusimos en ventaja y así también tuvimos algunas aproximaciones donde no estuvimos finos”.

El festejo de los jugadores de Huracán. @CAHuracan

Y en cuanto al planteo, explicó: ”Ante un rival que puede tener el control y que puede llegar a lastimarte no tenés muchas opciones. O te defendés cada vez más o intentas defenderte, pero con jugadores ofensivos. Nuestros cambios fueron ofensivos. No íbamos a tener el control como nos gusta tener, pero sin ser tonto y sabiendo defenderse para a la hora de recuperar tener gente para lastimar al rival. Valoro lo que hicieron los muchachos. Nos vamos muy contentos”.

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¿Contra quién jugará Huracán en los Cuartos de Final en el Torneo Apertura 2026?

Al dejar en el camino a Boca, Huracán ahora disputará los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 frente a Argentinos Juniors, que en su turno eliminó en el Estadio Diego Maradona de La Paternal a Lanús. El encuentro se llevará a cabo el martes 12 de mayo con horario a confirmar próximamente por la AFA.

En síntesis