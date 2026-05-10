Fabio Pereyra contó que Pablo Echavarría lo insultó y que después lo expulsó sin motivo en el alargue del Boca vs. Huracán.

Fabio Pereyra fue el protagonista de una de las grandes polémicas del Boca vs. Huracán que se jugó este sábado 9 de mayo en la Bombonera por uno de los enfrentamientos de los Octavos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.

El futbolista del Globo, que había sido amonestado por un cruce con Leandro Paredes, recibió la segunda amarilla tras la expulsión directa que Pablo Echavarría le mostró a Eric Ramírez por un planchazo a Tomás Aranda. A simple vista pareció que el defensor se había excedido en el reclamo sin recordar que ya estaba apercibido.

No obstante, el propio Pereyra se encargó de dar su versión del hecho en una conversación con ESPN, tras consumarse la victoria de Huracán por 3 a 2: ”No me quejo de nada, pero para mí lo del árbitro hoy fue vergonzoso, sinceramente. Hablarme de la manera que me habló, faltarme el respeto como me habló, a mí, que soy una persona grande, que tiene recorrido, que tiene experiencia, hablarme de esa manera me parece una falta de respeto”.

Además, detalló qué fue lo que le dijo Echavarría y por qué finalmente le mostró nuevamente tarjeta con la que, en definitiva, dejó al elenco quemero con 9 hombres: ”Fui a reclamar una falta de Costa a Oscar Romero, que le va con los dos pies de atrás y me dice: ‘andá para allá, la c… de tu madre, cerrá el o…’. Y yo le dije: ‘¿por qué me hablás así?’. Y ahí fue que me sacó la segunda amarilla”.

"LO DEL ÁRBITRO FUE VERGONZOSO" el Paio Pereyra aclaró su expulsión en La Bombonera y habló sobre Pablo Echavarría. pic.twitter.com/IQcdB3eJYt — SportsCenter (@SC_ESPN) May 10, 2026

Y para acabar con el tema, el ex Central Córdoba insistió: ”La verdad que no soy de hablar de los árbitros, pero la verdad que fue vergonzoso lo que hizo”.

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Los otros resultados de los Octavos de Final del Torneo Apertura

Huracán enfrentará a Argentinos Juniors en los Cuartos de Final del Torneo Apertura. El Bicho eliminó a Lanús en la Paternal al ganarle 2 a 0. Por otra parte, Unión de Santa Fe derrotó 2 a 1 en Mendoza a Independiente Rivadavia (el equipo que más puntos sacó en la fase regular) y chocará con Belgrano, que ganó el Clásico de Córdoba a Talleres por 1 a 0.

Este domingo 10 de mayo siguen los cruces de los Octavos de Final con Rosario Central vs. Independiente en el Gigante de Arroyito, River Plate vs. San Lorenzo en el Estadio Monumental, Estudiantes de La Plata vs. Racing en UNO y Vélez Sarsfield vs. Gimnasia de La Plata en el José Amalfitani.

En síntesis

El defensor Fabio Pereyra denunció insultos del árbitro Pablo Echavarría antes de su expulsión.

denunció insultos del árbitro Pablo Echavarría antes de su expulsión. Huracán venció 3 a 2 a Boca Juniors y jugará contra Argentinos Juniors.

venció a Boca Juniors y jugará contra Argentinos Juniors. El árbitro expulsó a Eric Ramírez por un planchazo contra el jugador Tomás Aranda.