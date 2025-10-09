Las lesiones siguen siendo un dolor de cabeza para Boca. El entrenamiento del miércoles dejó a Alan Velasco con molestias en una de sus rodillas y los estudios médicos confirmaron que estará unas cuantas semanas afuera de las canchas. Tal es así que está casi afuera del Superclásico.

El ex-Independiente sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha y, en principio, tendrá para dos meses de recuperación. Teniendo en cuenta que el encuentro ante River en La Bombonera será el fin de semana del 9 de octubre, al jugador no le darán los tiempos.

La complicación física llega en un momento más que inoportuno para Velasco, que venía de hacer un buen partido en la goleada 5-0 ante Newell’s y atravesaba una levantada futbolística. Ahora, el ex jugador del Dallas deberá enfocarse en recuperarse para volver a tener su mejor versión.

Los números de Alan Velasco en Boca

Desde su llegada al Xeneize a principios de año, el mediocampista ofensivo de 23 años lleva disputados un total de 30 partidos, en los que convirtió un gol y aportó dos asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1495 minutos en cancha.

Boca no entrenó y le rindió homenaje a Russo

Por la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca suspendió el entrenamiento y todas las actividades a realizarse en el club durante la jornada del 9 de octubre. A primera hora del jueves, los futbolistas del primer equipo se acercaron a La Bombonera para despedir a su director técnico.

Cabe recordar que el Estadio Alberto J. Armando abre sus puertas de 10 a 22 para el velatorio de Miguel. En la jornada del viernes, los hinchas también podrán acercarse entre las 10 y las 12.

