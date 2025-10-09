El fallecimiento de Miguel Ángel Russo generó conmoción internacional. A punto tal que los familiares del que fuera en vida entrenador de Boca recibieron condolencias de clubes como Bayern Munich y Auckland City, equipos a los que el Xeneize debió enfrentar este año en la fase de grupos del Mundial de Clubes de Estados Unidos.

”El FC Bayern se entristeció al enterarse del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors durante décadas. Russo marcó el fútbol argentino durante décadas y guió a Boca Juniors hacia numerosos éxitos. En el Mundial de Clubes de Estados Unidos, dirigió al legendario club, incluyendo su partido contra el FC Bayern. Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la familia del Boca”, expresó la institución alemana en sus redes sociales.

Por la misma vía, el elenco neozelandés manifestó: ”El club Auckland City FC lamenta el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Director Técnico de Boca Juniors y leyenda del fútbol argentino. Nuestros pensamientos están con su familia, amigos y todas las personas que lo quisieron y respetaron durante toda su trayectoria. Que en paz descanses, Miguel!”.

Por su parte, el Real Madrid también publicó en su sitio web oficial unas palabras para el último entrenador que levantó la Copa Libertadores con Boca: ”El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors”.

La nota del club español prosiguió: ”El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a sus compañeros, a Boca Juniors y a sus aficionados, a todos los clubes de los que formó parte y a todos sus seres queridos. Como entrenador, dirigió a muchos clubes durante casi cuatro décadas, dentro y fuera de Argentina. Russo desarrolló su carrera como jugador en un único club: el Club Estudiantes de La Plata. Miguel Ángel Russo ha fallecido a los 69 años de edad. Descanse en paz”.

Boca Juniors despide los restos de Miguel Russo en la Bombonera

El velatorio de Miguel Ángel Russo se lleva a cabo en el Hall Central de La Bombonera desde las 10 de la mañana de este jueves 9 de octubre y se prolongará hasta las 12 del mediodía del viernes. Tanto sus allegados como hinchas pueden acercarse hasta el estadio. Al respecto, las autoridades de Boca Juniors aclararon que, por respeto a su familia, está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar.

