Ronaldinho eligió al mejor jugador del mundo en la actualidad: “Es desconcertante y mete muchos goles”

No son pocos los jugadores profesionales de la actualidad que decidieron dedicarse al fútbol por el gran Ronaldinho. El brasileño es posiblemente el jugador más talentoso y dotado técnicamente que ha pisado una cancha de fútbol y tiene el Balón de Oro del 2005 y una hemeroteca repleta de highlights para demostrarlo. Pero ya no quedan futbolistas como Dinho, o al menos no demasiados.

No obstante, Ronaldinho destacó a un futbolista al que ve como el mejor del mundo en estos momentos y que cree que se asemeja mucho al juego que él proponía cuando entraba a una cancha en su época como profesional. Se trata de Ousmane Dembélé, quien hoy es la gran figura del PSG.

“No me gusta compararme con nadie, pero miro mucho a los equipos en los que jugué y Ousmane Dembélé, en PSG, me gusta mucho“, admitió el brasileño, que vistió la camiseta del club de la capital francesa en 77 oportunidades, entre 2003 y 2008. “Tiene un estilo brasileño, es desconcertante, inventa, provoca. A veces es indescifrable y a eso le suma que mete muchos goles“, agregó.

“Se está revelando, está explotando en un rol diferente al que tuvo en PSG el año pasado o en el Barcelona”, destacó Ronaldinho sobre Dembélé, que ahora no está a la sombra de Messi en Barcelona ni a la de Mbappé en PSG y ha dado el paso adelante como figura del equipo.

Dembélé, el mejor para Ronaldinho. (Foto: Getty)

Ousmane Dembélé y el mejor momento de su carrera

Ousmane Dembélé acumula nada más ni nada menos que 107 anotaciones al cabo de 373 compromisos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Paris Saint-Germain. Además, el extremo francés logró una continuidad muy diferente a la que había tenido en Barcelona, con repetidas lesiones.

Paralelamente, el también ex jugador de Rennes y Borussia Dortmund está redondeando un 2025 de ensueño. Es que pasará a la historia por haber conquistando no solamente el Balón de Oro de France Football sino también el The Best de la FIFA.

Y, como si todo esto fuese poco, Dembélé sigue cosechando títulos con la mencionada escuadra de la capital francesa: Supercopa de Francia 2023, Ligue 1 2024, Copa de Francia 2024, Supercopa de Francia 2024, Ligue 1 2025, Copa de Francia 2025, Champions League 2025, Supercopa de Europa 2025 y Copa Intercontinental 2025.

