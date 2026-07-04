Vozinha y Lisandro Martínez, las dos alternativas de los hinchas al premio MVP que FIFA le dio a Messi

La elección del jugador del partido tuvo mayor trascendencia de lo habitual y varias voces críticas que propusieron otros nombres.

La Selección Argentina salió victoriosa de un partido de locos ante Cabo Verde, que tuvo goles en los cuatro tiempos que se disputaron y que necesitó incluso de dos intervenciones salvadoras de Emiliano Martínez, ya en el 3-2, para evitar el drama de los penales.

En el ataque, Lionel Messi volvió a ser el mejor de los dirigidos por Lionel Scaloni, no solo por el gol que abrió el marcador sino por la capacidad de generar en cada intervención el peligro que nunca lograron generar los mediocampistas. Por eso La Albiceleste terminó necesitando también de dos de sus defensores, Lisandro Martínez y Cuti Romero, para terminar de establecer diferencias ante el combativo seleccionado africano.

También Cabo Verde tuvo figuras para destacar, porque Vozinha confirmó que no se hizo viral por una simple campaña de redes sociales, sino porque también es capaz de demostrar en cancha que su nombre no merecía permanecer oculto a los ojos de los fanáticos. Y porque Sídny Lopes Cabral se inventó el golazo de su vida y uno de los mejores del Mundial.

FIFA eligió el camino fácil y premió a Lionel Messi como el mejor futbolista del partido. Y aunque hay argumentos para justificarlo, también los tienen la gran cantidad de fanáticos que propusieron otras alternativas, especialmente entre Lisandro Martínez y Vozinha.

Pedidos por Vozinha

Conmovidos por la gran producción de Cabo Verde, que se despidió del Mundial sin haber perdido ninguno de sus cuatro partidos en los 90 minutos reglamentarios habiendo tenido rivales como España, Uruguay y Argentina, fueron muchos los que manifestaron que el premio debió quedar en manos del seleccionado africano y encontraron en Vozinha al máximo merecedor.

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“Amo tanto a Messi, pero mi GOAT debería darle esto al portero de Cabo Verde”, “Vozinha fue el hombre del partido”, “Esto pertenece al equipo de Cabo Verde”, “Claramente fue Vozinha”, “Dejando de lado que soy fan del Messi, no sé por qué la regla de los deportes es que el equipo ganador se lo lleva todo. Ese portero fue realmente increíble, así no se ve para nada el esfuerzo”, fueron algunos de los muchos comentarios que exigieron el reconocimiento al arquero caboverdiano.

Pedidos por Licha

También Lisandro Martínez, quien asistió a Messi en su gol y marcó con una gran definición el segundo de Argentina, fue postulado por una gran cantidad de fanáticos alrededor del mundo.

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“Robo descarado a Lisandro Martínez”, “Lisandro Martínez lo merecía mucho más, pero eso solo lo pienso yo”, “Licha fue robado”, “En Argentina, el mejor fue Lisandro Martínez. De largo”, “Un tío ha hecho 1 gol y 1 asistencia, y le dan el premio al jugador del partido a un tipo que ha estado caminando por el campo durante 120 minutos”, fueron algunos de los mensajes que pidieron por Lisandro.

Data clave

Argentina venció 3-2 a Cabo Verde en un encuentro de cuatro tiempos.

a Cabo Verde en un encuentro de cuatro tiempos. Lionel Messi fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del partido.

fue elegido por la FIFA como el mejor jugador del partido. Lisandro Martínez sumó un gol y una asistencia ante el seleccionado africano.