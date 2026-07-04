Lo que en la antesala indicaba que iba a ser un partido accesible para la Selección Argentina terminó en una clasificación ajustada. Cabo Verde había mostrado credenciales en su grupo al conseguir tres empates: el primero de ellos ante España, el segundo frente a Uruguay y el tercero contra Arabia Saudita.
Los africanos fueron una de las grandes revelaciones del Mundial. Pese a ser un combinado que estaba estrenándose en el certamen más prestigioso del mundo, Cabo Verde sorprendió a todos por su juego limpio, la inteligencia a la hora de hacer lo que pedía cada partido y no conformarse con hacer un buen papel y nada más.
Cabo Verde quiso dar el golpe y casi lo logra ante una Selección Argentina que no brilló, sino que dio un paso atrás en relación a lo que había mostrado en la fase de grupos, así y todo consiguió el objetivo y se metió en octavos de final. En dicha instancia se verá las caras ante Egipto, eso será el próximo martes a las 13 horas en Atlanta.
Cuti Romero marcó el 3 a 2 de cabeza en el segundo tiempo del tiempo extra. (Foto: Getty).
La prensa internacional se hizo eco del sufrimiento de la Selección Argentina y lo que le costó superar a Cabo Verde, algo que finalmente hizo con marcador favorable por 3 a 2. En el mundo se habló de “milagro”, de “susto”, y también se ponderó el trabajo realizado por la selección africana.
Los medios del mundo se hicieron eco del ajustado triunfo de Argentina
Marca, España
As, España
Los hinchas de Argentina y un hermoso gesto con los jugadores de Cabo Verde tras clasificar a octavos del Mundial
Mundo Deportivo, España
Gazzetta dello sport, Italia
L´Equipe, Francia
Récord, Portugal
Ge Globo, Brasil
Redgol, Chile
El País, Uruguay
El Espectador, Colombia
DATOS CLAVE
- Sufrida clasificación a octavos: La Selección Argentina venció con lo justo a Cabo Verde por 3 a 2 en un partido donde el rendimiento colectivo dio un paso atrás respecto a la fase de grupos, pero que le alcanzó para meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026.
- El próximo rival: Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán en octavos de final ante Egipto, en un encuentro programado para el próximo martes a las 13:00 horas (de Argentina) en la ciudad de Atlanta.
- Reconocimiento mundial a la revelación: La prensa internacional se hizo eco del “susto” argentino y ponderó la histórica campaña de Cabo Verde, que se despidió invicta en los 90 minutos tras haber debutado en los Mundiales con empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita.