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Mundial 2026

“Sufrimiento y milagro”: así reflejaron los medios del mundo la victoria de Argentina ante Cabo Verde por el Mundial

Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron en tiempo extra a los africanos por 3 a 2 y sellaron su clasificación a los octavos de final.

La Selección celebra su paso a octavos de final
© GettyLa Selección celebra su paso a octavos de final

Lo que en la antesala indicaba que iba a ser un partido accesible para la Selección Argentina terminó en una clasificación ajustada. Cabo Verde había mostrado credenciales en su grupo al conseguir tres empates: el primero de ellos ante España, el segundo frente a Uruguay y el tercero contra Arabia Saudita.

Los africanos fueron una de las grandes revelaciones del Mundial. Pese a ser un combinado que estaba estrenándose en el certamen más prestigioso del mundo, Cabo Verde sorprendió a todos por su juego limpio, la inteligencia a la hora de hacer lo que pedía cada partido y no conformarse con hacer un buen papel y nada más.

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Cabo Verde quiso dar el golpe y casi lo logra ante una Selección Argentina que no brilló, sino que dio un paso atrás en relación a lo que había mostrado en la fase de grupos, así y todo consiguió el objetivo y se metió en octavos de final. En dicha instancia se verá las caras ante Egipto, eso será el próximo martes a las 13 horas en Atlanta.

Cuti Romero marcó el 3 a 2 de cabeza en el segundo tiempo del tiempo extra. (Foto: Getty).

Cuti Romero marcó el 3 a 2 de cabeza en el segundo tiempo del tiempo extra. (Foto: Getty).

La prensa internacional se hizo eco del sufrimiento de la Selección Argentina y lo que le costó superar a Cabo Verde, algo que finalmente hizo con marcador favorable por 3 a 2. En el mundo se habló de “milagro”, de “susto”, y también se ponderó el trabajo realizado por la selección africana.

Los medios del mundo se hicieron eco del ajustado triunfo de Argentina

Marca, España

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DATOS CLAVE

  • Sufrida clasificación a octavos: La Selección Argentina venció con lo justo a Cabo Verde por 3 a 2 en un partido donde el rendimiento colectivo dio un paso atrás respecto a la fase de grupos, pero que le alcanzó para meterse entre los 16 mejores del Mundial 2026.
  • El próximo rival: Los dirigidos por Lionel Scaloni se medirán en octavos de final ante Egipto, en un encuentro programado para el próximo martes a las 13:00 horas (de Argentina) en la ciudad de Atlanta.
  • Reconocimiento mundial a la revelación: La prensa internacional se hizo eco del “susto” argentino y ponderó la histórica campaña de Cabo Verde, que se despidió invicta en los 90 minutos tras haber debutado en los Mundiales con empates ante España, Uruguay y Arabia Saudita.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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