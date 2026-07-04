Los dirigidos por Lionel Scaloni superaron en tiempo extra a los africanos por 3 a 2 y sellaron su clasificación a los octavos de final.

Lo que en la antesala indicaba que iba a ser un partido accesible para la Selección Argentina terminó en una clasificación ajustada. Cabo Verde había mostrado credenciales en su grupo al conseguir tres empates: el primero de ellos ante España, el segundo frente a Uruguay y el tercero contra Arabia Saudita.

Los africanos fueron una de las grandes revelaciones del Mundial. Pese a ser un combinado que estaba estrenándose en el certamen más prestigioso del mundo, Cabo Verde sorprendió a todos por su juego limpio, la inteligencia a la hora de hacer lo que pedía cada partido y no conformarse con hacer un buen papel y nada más.

Cabo Verde quiso dar el golpe y casi lo logra ante una Selección Argentina que no brilló, sino que dio un paso atrás en relación a lo que había mostrado en la fase de grupos, así y todo consiguió el objetivo y se metió en octavos de final. En dicha instancia se verá las caras ante Egipto, eso será el próximo martes a las 13 horas en Atlanta.

Cuti Romero marcó el 3 a 2 de cabeza en el segundo tiempo del tiempo extra. (Foto: Getty).

La prensa internacional se hizo eco del sufrimiento de la Selección Argentina y lo que le costó superar a Cabo Verde, algo que finalmente hizo con marcador favorable por 3 a 2. En el mundo se habló de “milagro”, de “susto”, y también se ponderó el trabajo realizado por la selección africana.

Los medios del mundo se hicieron eco del ajustado triunfo de Argentina

Marca, España

Publicidad

As, España

Mundo Deportivo, España

Gazzetta dello sport, Italia

Publicidad

L´Equipe, Francia

Récord, Portugal

Ge Globo, Brasil

Publicidad

Redgol, Chile

El País, Uruguay

El Espectador, Colombia

Publicidad

DATOS CLAVE