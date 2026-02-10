El cupo extra para fichar que quiere ganar Riquelme si llega Cetré a Boca: cesión al DIM y puesto a reforzar

Boca tiene muy avanzadas las negociaciones para concretar la llegada de Edwuin Cetré como refuerzo. Estudiantes de La Plata aceptó la oferta de 4 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha que le pertenece y el jugador dio el visto bueno para seguir los pasos de Santiago Ascacíbar, luego de su frustrado pase a Athletico Paranaense.

Pero El Xeneize todavía tiene que resolver detalles con Deportivo Independiente de Medellín, club que es dueño de la otra mitad del pase del extremo colombiano. Y aunque se estima que también se llegará a buen puerto en este caso, hay algunas variables del acuerdo que todavía se están discutiendo.

Del lado de Boca, Juan Román Riquelme quisiera lograr reducir el monto a pagar añadiendo a la negociación la cesión de un futbolista, lo que además le permitiría seguir teniendo cupo extra para continuar buscando refuerzos hasta el 31 de marzo, según la prórroga dispuesta por AFA para aquellos clubes que vendan o presten jugadores al exterior tras el cierre del libro de pases.

Boca negocia con el DIM para terminar de resolver el arribo de Cetré. (Foto de Getty).

Tal posibilidad depende de que el club colombiano acepte recibir a préstamo un futbolista desde el Xeneize, lo que le significaría recibir menos dinero por la mitad de la ficha de Cetré que es de su propiedad. El jugador que Boca tendría pensado ofrecer cedido es Agustín Martegani. También está la posibilidad de que DIM acepte la cesión pero exija otro futbolista, para lo que habría que esperar qué responde el club argentino.

¿Qué puesto buscaría reforzar Boca si logra ceder a DIM?

Aunque la cesión de un jugador de su plantel a Independiente de Medellín continuará negociándose este martes y se juzga solo como una posibilidad, que de ser negativa no impediría llegar a un acuerdo para sumar a Cetré, Boca ya tiene en mente dos puestos a reforzar si lo consigue.

Publicidad

Publicidad

ver también Un referente de Estudiantes se refirió a la inminente llegada de Cetré a Boca y lo comparó con Ascacibar: “Hicimos lo que teníamos que hacer”

Le prioridad hoy por hoy pasaría por la llegada de un centrodelantero, puesto en el que el equipo que conduce Claudio Úbeda evidenció la falta en las cuatro primeras jornadas del Apertura 2026, incluso cuando contra Vélez pudo reaparecer Miguel Merentiel.

Tampoco se descarta, sin embargo, la posibilidad de avanzar por un mediocampista ofensivo, que pueda colaborar con Leandro Paredes en la elaboración pero varios metros más cerca del arco rival.

Data clave

Boca Juniors ofertó 4 millones de dólares a Estudiantes por el 50% de Edwuin Cetré .

ofertó a Estudiantes por el 50% de . El club propone ceder a Agustín Martegani al DIM para liberar un cupo de refuerzo .

al DIM para liberar un . La AFA permite incorporar jugadores hasta el 31 de marzo si hay préstamos al exterior.

Publicidad