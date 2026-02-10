Un referente de Estudiantes se refirió a la inminente llegada de Cetré a Boca y lo comparó con Ascacibar: “Hicimos lo que teníamos que hacer”

Edwuin Cetré disfrutó desde la tribuna el triunfo que Estudiantes de La Plata consiguió este lunes como local, 1-0 ante Deportivo Riestra, para escalar a la segunda posición de la Zona A, compartida con Lanús y Defensa y Justicia. Finalizado el encuentro, el colombiano saludó allegados e hinchas, también se tomó fotos y firmó algunos autógrafos para empezar a consumar una segunda despedida en menos de un mes.

Es que tras caído su fichaje con Athletico Paranaense, equipo con el que incluso había llegado a realizarse las pruebas médicas previas a la firma de todo contrato, ahora es inminente su arribo a Boca, que acordó pagar a Estudiantes 4 millones de dólares por el cincuenta por ciento de la ficha que le pertenecía hasta el momento.

José Sosa, quien fue titular y capitán del Pincha ante Riestra, se refirió a la inminente salida de Cetré, así como también a la posibilidad que se le frustró días atrás: “Tratamos de arroparlo, de darle palabras de aliento después de lo que pasó con la caída del pase a Brasil. Lo queremos muchísimo, sabemos la clase de jugador que es para el equipo y lógicamente deber ser difícil tener una situación en la que él vio cómo progresaba una salida que por diferentes circunstancias se cayó”, dijo.

El Principito quiso ser cauteloso al referirse a su inminente arribo a Boca: “Hicimos lo que teníamos que hacer. Ahora es otro panorama en el que nosotros no nos metemos, no sabemos. Siempre le deseamos lo mejor. Tendrá que decidir a su manera y junto con el club sabrán lo que tienen que hacer”.

Además, comparó la situación con la salida de Santiago Ascacíbar, de quien se había mostrado algo distante al momento que se concretó: “Nos ponemos en su lugar, porque él ya se había despedido de una manera muy emotiva. Sintió el afecto de la gente durante el tiempo que estuvo con nosotros. Yo soy muy respetuoso, me pasó también con El Ruso (Ascacibar). Hasta que no se hagan las cosas yo trato de aislarme de eso. Como dije la otra vez, cada uno sabe lo que tiene que hacer y son decisiones personales”, concluyó.

¿Qué falta para que Cetré se sume a Boca?

Habiendo llegado a un acuerdo tanto con Estudiantes como con el jugador, a Boca le quedan por resolver detalles mínimos con Independiente Medellín, dueño del otro cincuenta por ciento del pase del futbolista, para poder confirmar a Edwuin Cetré como su tercer refuerzo.

Ese acuerdoincluiría además un monto económico la cesión de un jugador del Xeneize a Colombia, algo que todavía no fue confirmado mientras las conversaciones continúan. De concretarse esa salida, Boca seguiría teniendo cupo para realizar una incorporación más.

