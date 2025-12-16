El posible grupo de la muerte de Boca en la Copa Libertadores 2026

Con el plantel licenciado por vacaciones, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca trabajan en la conformación del plantel para la temporada 2026, en la que tendrán la Copa Conmebol Libertadores como el gran objetivo. Es por eso que buscarán refuerzos y definirá si Claudio Úbeda continúa o no como DT.

Pensando en el regreso a la fase de grupos del certamen continental tras dos años de ausencia, el Xeneize ya está atento a los posibles rivales en esta instancia del torneo, debido a que Conmebol actualizó su ranking, por lo que se conocen los cuatro bombos. Los grupos se sortearán a mediados de marzo, con los 32 participantes confirmados.

Debido a su buena posición en este ranking, el elenco de la Ribera estará ubicado en el bombo 1, por lo que será cabeza de serie de su grupo. A pesar de esto, podría tener una zona complicada e integrar el famoso grupo de la muerte, al tener a dos brasileños como contrincantes.

En el peor de los casos, del bombo 2 Boca podría enfrentarse a dos brasileños. Uno de ellos es Cruzeiro, quien ya tiene su boleto asegurado, mientras que el otro es Corinthians, quien deberá ganarle a Vasco da Gama en la Copa de Brasil para obtener su lugar en el certamen.

Pasando al bombo 3, tiene la chance de jugar contra dos equipos complejos. Uno de ellos es Independiente Santa Fe de Colombia, histórico equipo en este certamen. El segundo es Always Ready de Bolivia, que tendrá la dificultad extra de tener que jugar a más de 4000 metros de altura.

Finalmente, del bombo cuatro el peor de los rivales que le puede tocar es de las fases previas. Botafogo y Argentinos Juniors pueden caer en el grupo en caso de superar esta instancia, y también tiene chances de sumarse Liga de Quito, ya que no tiene confirmado su lugar en el bombo 1.

Cabe destacar que no se pueden enfrentar equipos de un mismo país en la fase de grupos, salvo que uno de los clubes llegue desde las fases previas. Es por eso que el Xeneize podría compartir su zona con dos brasileños, o bien, con Argentinos Juniors.

Los bombos de la Copa Libertadores 2026

Bombo 1: Palmeiras, Flamengo, Boca, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle, Liga de Quito/Libertad.

Palmeiras, Flamengo, Boca, Peñarol, Nacional, Fluminense, Independiente del Valle, Liga de Quito/Libertad. Bombo 2 : Libertad/Barcelona SC, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar, Cruzeiro, Universitario y Corinthians/Júnior/Universidad Católica (un lugar).

: Libertad/Barcelona SC, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Bolívar, Cruzeiro, Universitario y Corinthians/Júnior/Universidad Católica (un lugar). Bombo 3: Júnior o Tolima/Universidad Católica/Vasco da Gama (2 lugares seguros), Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC.

Júnior o Tolima/Universidad Católica/Vasco da Gama (2 lugares seguros), Independiente Santa Fe, Rosario Central, Always Ready, Coquimbo Unido, Deportivo La Guaira, Cusco FC. Bombo 4: Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, 4 de Repechajes

