Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El tuit de Fabrizio Romano sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: “Evaluará su futuro”

El reconocido periodista hizo un posteo al respecto del futuro del delantero argentino.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Fabrizio Romando y un posteo sobre el futuro de Dybala.
© Creación Gemini IAFabrizio Romando y un posteo sobre el futuro de Dybala.

A la espera de la apertura del mercado de pases en el fútbol argentino, Boca tiene el gran sueño de fichar a Paulo Dybala, el delantero que se desempeña en la Roma, donde no tiene el protagonismo deseado ya que es un habitual suplente para el entrenador Piero Gasperini

Sin negociaciones activas y con el deseo de traer al cordobés a la Liga Profesional tras 14 temporadas en Europa, el reconocido periodista Fabrizio Romano publicó un tuit para explicar cómo está actualmente la situación de la ‘Joya’, quien tiene contrato con su club hasta junio del año que viene. 

“Boca Juniors sueña con Paulo Dybala como objetivo para 2026, pero no hay conversaciones en esta etapa sobre su transferencia en enero”, inició Romano para informar que por el momento no se abrieron negociaciones entre las partes. 

Siguiendo por la misma línea, explicó cuál es la postura de Dybala, quien aún no definió qué hará de su futuro: “La prioridad de Dybala es quedarse en la Roma esta temporada y luego evaluar su futuro antes del verano de 2026, cuando su contrato está a punto de expirar”.

El posteo de Fabrizio Romano.

El posteo de Fabrizio Romano.

Así las cosas, el delantero del elenco italiano tendrá la pelota para definir su futuro. Todo parece indicar que el primer semestre del año lo jugará con la camiseta de la Loba, mientras que en la segunda parte del 2026 podría cambiar de aires en caso de que una oferta lo seduzca. 

Publicidad

Cabe destacar que para llegar a Boca, Dybala deberá también poner de su parte, debido a que el Xeneize tiene un límite salarial claro. Es por eso que la ‘Joya’ debería aceptar bajar un porcentaje de su salario, ya que ningún futbolista superará el sueldo que percibe Leandro Paredes. 

No solo Dybala: los otros dos jugadores por los que Boca ya está negociando en este mercado de pases

ver también

No solo Dybala: los otros dos jugadores por los que Boca ya está negociando en este mercado de pases

¿Cuánto gana Paulo Dybala en la Roma?

Actualmente, Paulo Dybala tiene un contrato de 14 millones de dólares al año en la Roma de Italia. Como consecuencia de ello, Boca no puede afrontar un gasto cercano y el artillero tendrá que resignar una enorme porción de ingresos para cumplir su deseo de jugar en el Xeneize.

Datos claves

  • Boca Juniors sueña con Paulo Dybala para 2026, aunque no existen negociaciones en enero.
  • Paulo Dybala tiene contrato con Roma hasta junio de 2026 y su prioridad es terminar la temporada allí.
  • El delantero percibe 14 millones de dólares anuales y debería reducir su sueldo en Argentina.
Publicidad
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Argentinos acelera para sacar a Lucas Blondel de Boca
Boca Juniors

Argentinos acelera para sacar a Lucas Blondel de Boca

¿Le sirve a Boca? La posible llegada de Paulo Dybala sería un bombazo, pero su físico sigue siendo una incógnita
Fútbol europeo

¿Le sirve a Boca? La posible llegada de Paulo Dybala sería un bombazo, pero su físico sigue siendo una incógnita

El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y a la Superliga: "Nadie está por encima de la Ley"
Fútbol Argentino

El Ministerio de Justicia intimó a la AFA y a la Superliga: "Nadie está por encima de la Ley"

Gallardo sigue de cerca a Andino, pero no es la prioridad para el 2026
River Plate

Gallardo sigue de cerca a Andino, pero no es la prioridad para el 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo