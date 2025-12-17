El tuit de Fabrizio Romano sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca: “Evaluará su futuro”

A la espera de la apertura del mercado de pases en el fútbol argentino, Boca tiene el gran sueño de fichar a Paulo Dybala, el delantero que se desempeña en la Roma, donde no tiene el protagonismo deseado ya que es un habitual suplente para el entrenador Piero Gasperini.

Sin negociaciones activas y con el deseo de traer al cordobés a la Liga Profesional tras 14 temporadas en Europa, el reconocido periodista Fabrizio Romano publicó un tuit para explicar cómo está actualmente la situación de la ‘Joya’, quien tiene contrato con su club hasta junio del año que viene.

“Boca Juniors sueña con Paulo Dybala como objetivo para 2026, pero no hay conversaciones en esta etapa sobre su transferencia en enero”, inició Romano para informar que por el momento no se abrieron negociaciones entre las partes.

Siguiendo por la misma línea, explicó cuál es la postura de Dybala, quien aún no definió qué hará de su futuro: “La prioridad de Dybala es quedarse en la Roma esta temporada y luego evaluar su futuro antes del verano de 2026, cuando su contrato está a punto de expirar”.

El posteo de Fabrizio Romano.

Así las cosas, el delantero del elenco italiano tendrá la pelota para definir su futuro. Todo parece indicar que el primer semestre del año lo jugará con la camiseta de la Loba, mientras que en la segunda parte del 2026 podría cambiar de aires en caso de que una oferta lo seduzca.

Cabe destacar que para llegar a Boca, Dybala deberá también poner de su parte, debido a que el Xeneize tiene un límite salarial claro. Es por eso que la ‘Joya’ debería aceptar bajar un porcentaje de su salario, ya que ningún futbolista superará el sueldo que percibe Leandro Paredes.

¿Cuánto gana Paulo Dybala en la Roma?

Actualmente, Paulo Dybala tiene un contrato de 14 millones de dólares al año en la Roma de Italia. Como consecuencia de ello, Boca no puede afrontar un gasto cercano y el artillero tendrá que resignar una enorme porción de ingresos para cumplir su deseo de jugar en el Xeneize.

