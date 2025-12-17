Quién es Matvéi Safónov, el arquero que atajó 4 penales para que PSG sea campeón de la Copa Intercontinental vs. Flamengo

Luego de igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios, PSG venció 2 a 1 en la definición desde el punto de penal a Flamengo de Brasil y de esta manera se consagró campeón de la Copa Intercontinental por primera vez en su historia.

La gran figura del encuentro fue el arquero del elenco francés, Matvéi Safónov, quien atajó cuatro de los cinco penales que le ejecutaron en la tanda y le permitió al equipo comandado por Luis Enrique sumar un nuevo título a su palmarés, en un año en el que ganó la gran mayoría de las competencias.

El arquero ruso está atravesando su segunda temporada en PSG. Surgido de las divisiones inferiores del Krasnodar de su país natal, llegó al club francés para la temporada 2024/25, en la que fue suplente de Gianluigi Donnarumma y tuvo poco rodaje a lo largo del año.

Categoría 1999, Safonov hizo su debut como profesional en la temporada 2017/18, pero recién en el curso 2019/20 consiguió hacerse con el puesto. Desde que se afianzó, no salió más del arco y es por eso que se ganó un lugar en la convocatoria para la Selección de Rusia, con la que juega desde 2021.

El 14 de junio del año pasado, Safonov llegó a PSG a cambio de una cifra cercana a los 20 millones de euros, con el objetivo de pelear por un lugar en el arco con Donnarumma. Su debut fue por Champions League, en la victoria de su equipo por 1 a 0 contra el Girona en la fase de liga.

Matvey Safonov celebra el título de la Copa Intercontinental con PSG. (Getty).

Publicidad

Publicidad

A lo largo de esta temporada, el arquero ruso comenzó siendo suplente de Lucas Chevalier, quien llegó para reemplazar a Donnarumma en el último mercado de pases. Debido al flojo rendimiento que tuvo el ex Lille, Safonov se ganó el puesto en los últimos tres encuentros de su equipo.

Contra Flamengo, terminó de consolidarse como el golero titular para Luis Enrique, ya que además de atajar los cuatro penales en la tanda para ser campeón, tuvo un buen nivel a lo largo de los 120 minutos de juego, y en los partidos que atajó en el curso 2025/26 tan solo recibió tres tantos.

ver también Kylian Mbappé le ganó el juicio al PSG, que deberá pagarle 61 millones de euros

Los números de Matvéi Safónov en PSG

En la temporada y media que lleva en el elenco francés, el arquero de 26 años lleva disputados un total de 21 partidos, en los que recibió 16 goles y mantuvo su arco en cero en 9 oportunidades. Además, no recibió tarjetas en 1898 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, obtuvo tres títulos a nivel local y otros tres internacionales.

Publicidad

Publicidad

Datos claves