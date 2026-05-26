“Me explotó el teléfono”: Leandro Lozano confirmó el interés de Boca para este mercado de pases

El lateral derecho confirmó que se juntará con su agente para evaluar la propuesta. El uruguayo tiene contrato hasta diciembre de 2027 en La Paternal.

Con Boca decidido a buscar a un lateral derecho, el nombre de Leandro Lozano empezó a resonar en el mercado de pases. El 4 de Argentinos Juniors es del interés de Juan Román Riquelme y en las últimas horas reconoció que analizará la propuesta con sus agentes.

“Me explotó el teléfono cuando salió lo de Boca. Antes de irme tengo que juntarme con mi representante y ahí me van a contar sobre eso. Que esté mi nombre en un equipo tan grande es algo muy lindo“, declaró el futbolista en diálogo con Carve Deportiva.

Días atrás, consultado por lo mismo, el jugador se había referido al interés como “un rumor” y que “no sabía nada”. Esta vez, el marcador de punta dejó en claro que ya está al tanto del deseo del club de la Ribera de quedarse con sus servicios.

El contrato de Leandro Lozano con Argentinos Juniors es hasta diciembre de 2027. Esto obliga a Boca a negociar con el equipo de La Paternal, aunque la buena relación entre Juan Román Riquelme y Cristian Malaspina facilitaría las gestiones.

La temporada de Leandro Lozano

Lozano jugó 17 partidos en el primer semestre de 2026: 14 por el Apertura, 2 por el Repechaje de la Copa Libertadores y 1 de Copa Argentina, siempre apareciendo en el 11 como titular. Solo se perdió cinco compromisos por un desgarro muscular.

El Bicho de La Paternal terminó llegando a las semifinales del Apertura 2026, perdiendo su posibilidad de acceder a la final contra River en una dramática definición por penales ante Belgrano. Todo sucedió en el Estadio Diego Armando Maradona.

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Braida, el 4 de Boca para cerrar el semestre

Mientras tanto, Boca va a cerrar el primer semestre del año con Malcom Braida como lateral derecho. Con Juan Barinaga y Marcelo Weigandt en bajo nivel, Claudio Ubeda apuesta por el ex San Lorenzo en esa posición, que busca ser reforzada en el próximo mercado de pases.

En síntesis