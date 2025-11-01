Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana

Marcó un antes y un después en el deporte de su país, alcanzó la gloria máxima y tuvo un final insólito, así podría resumirse la carrera de Sulleyman Ali Muntari. El todavía recordado africano que conquistó la UEFA Champions League 2010 con Inter, luego protagonizó un insólito traspaso a Milan y años más tarde fue expulsado de un Mundial por ser visto fumando marihuana.

No es una exageración decir que era el gran referente de la selección de Ghana. Con él dentro de la cancha, salió tercero y cuarto en las Copas Africanas de Naciones 2008 y 2012, además de haber disputado 3 Copas del Mundo de manera consecutiva en 2006, 2010 y 2014. Sin embargo, su estadía internacional se terminó abruptamente a raíz de una inesperada filtración.

Lo cierto es que salió a la luz un video en el que Muntari fumaba marihuana con una pipa en la concentración de Ghana durante el Mundial 2014. Aquellas imágenes, acompañadas de cánticos de sus compañeros de equipo, fueron más que evidentes. Tras aquel acontecimiento, la Asociación de Fútbol decidió que deje de ser parte de la delegación y lo expulsaron inmediatamente.

Sulley Muntari junto a Toni Kroos, durante Ghana vs. Alemania en el Mundial 2014. (Getty Images)

A pesar de que ya había jugado los primeros dos partidos de la Copa del Mundo 2014, uno de ellos ni más ni menos que ante Alemania que posteriormente fue campeona, las autoridades no dudaron en resolver la situación de forma rápida. La polémica fue cortada de raíz y Sulley no pudo enfrentar a Portugal en la última fecha de la fase de grupos, por ser echado de la selección.

Sin embargo, antes de este hecho que recorrió el planeta, ya había hecho historia. El nacido en Konongo, Ghana, empezó a deslumbrar sus cualidades técnicas en Liberty Professionals pero rápidamente fue captado y pasó a Udinese. Allí debutó como profesional, estuvo 5 temporadas consecutivas y fue vendido por 10,5 millones de euros con destino hacia la Premier League.

Un solo año en Portsmouth le alcanzó para captar la atención de los gigantes y llegó a Inter de Milán por 14 millones. En el gigante italiano conquistó un total de 8 títulos, siendo 6 de ellos domésticos y destacando la UEFA Champions League 2010 y el Mundial de Clubes 2010. Aquel recordado equipo estaba plagado de figuras y se consagró de la mano de Mourinho.

Diego Milito y Sulley Muntari, en los festejos de Inter de Milán. (Getty Images)

Después de 4 años, aunque con una cesión en Sunderland en el medio, Muntari salió a préstamo a Milan. Su traspaso al clásico rival llamó la atención de todo el ambiente pero poco le importó, a tal punto que cuando regresó a Inter y quedó libre, volvió a fichar para el Rossoneri. Allí también jugó 4 temporadas y hasta llegó a ser capitán, por su gran importancia en el equipo.

En 2015 dejó la elite y comenzó un proceso de brevesestadías. Al Ittihad, Pescara Calcio, Deportivo La Coruña, Albacete, fueron sus próximos pasos con muy pocos partidos en cada uno de esos clubes. Para cerrar su ciclo en el fútbol, Muntari decidió retirarse con la camiseta de Heart of Oak de Ghana, en 2022. Así, le puso el broche a su cambiante pero exitosa carrera deportiva.

Sulley Ali Muntari, futbolista ghanés durante su estadía en AC Milan. (Getty Images)

DATOS CLAVE

El protagonista Sulleyman Ali Muntari fue expulsado de la concentración de Ghana en el Mundial 2014 por fumar marihuana .

fue de la concentración de en el por fumar . Muntari conquistó 8 títulos con el Inter de Milán , incluyendo la UEFA Champions League 2010 y el Mundial de Clubes 2010 .

conquistó con el , incluyendo la y el . Tras su paso por Inter, el ghanés protagonizó un traspaso al clásico rival, el AC Milan, donde llegó a ser capitán.

