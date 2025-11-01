Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Fue campeón de Champions con Inter, tuvo un polémico pase directo a Milan y lo expulsaron de un Mundial por fumar marihuana

El futbolista que marcó un antes y un después en su país y fue marginado en Brasil 2014 por la viralización de un video.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
El equipo titular de Inter de Milán que ganó la UEFA Champions League 2010.
© GettyEl equipo titular de Inter de Milán que ganó la UEFA Champions League 2010.

Marcó un antes y un después en el deporte de su país, alcanzó la gloria máxima y tuvo un final insólito, así podría resumirse la carrera de Sulleyman Ali Muntari. El todavía recordado africano que conquistó la UEFA Champions League 2010 con Inter, luego protagonizó un insólito traspaso a Milan y años más tarde fue expulsado de un Mundial por ser visto fumando marihuana.

No es una exageración decir que era el gran referente de la selección de Ghana. Con él dentro de la cancha, salió tercero y cuarto en las Copas Africanas de Naciones 2008 y 2012, además de haber disputado 3 Copas del Mundo de manera consecutiva en 2006, 2010 y 2014. Sin embargo, su estadía internacional se terminó abruptamente a raíz de una inesperada filtración.

Lo cierto es que salió a la luz un video en el que Muntari fumaba marihuana con una pipa en la concentración de Ghana durante el Mundial 2014. Aquellas imágenes, acompañadas de cánticos de sus compañeros de equipo, fueron más que evidentes. Tras aquel acontecimiento, la Asociación de Fútbol decidió que deje de ser parte de la delegación y lo expulsaron inmediatamente.

Sulley Muntari junto a Toni Kroos, durante Ghana vs. Alemania en el Mundial 2014. (Getty Images)

Sulley Muntari junto a Toni Kroos, durante Ghana vs. Alemania en el Mundial 2014. (Getty Images)

A pesar de que ya había jugado los primeros dos partidos de la Copa del Mundo 2014, uno de ellos ni más ni menos que ante Alemania que posteriormente fue campeona, las autoridades no dudaron en resolver la situación de forma rápida. La polémica fue cortada de raíz y Sulley no pudo enfrentar a Portugal en la última fecha de la fase de grupos, por ser echado de la selección.

Sin embargo, antes de este hecho que recorrió el planeta, ya había hecho historia. El nacido en Konongo, Ghana, empezó a deslumbrar sus cualidades técnicas en Liberty Professionals pero rápidamente fue captado y pasó a Udinese. Allí debutó como profesional, estuvo 5 temporadas consecutivas y fue vendido por 10,5 millones de euros con destino hacia la Premier League.

Publicidad

Un solo año en Portsmouth le alcanzó para captar la atención de los gigantes y llegó a Inter de Milán por 14 millones. En el gigante italiano conquistó un total de 8 títulos, siendo 6 de ellos domésticos y destacando la UEFA Champions League 2010 y el Mundial de Clubes 2010. Aquel recordado equipo estaba plagado de figuras y se consagró de la mano de Mourinho.

Diego Milito y Sulley Muntari, en los festejos de Inter de Milán. (Getty Images)

Diego Milito y Sulley Muntari, en los festejos de Inter de Milán. (Getty Images)

Después de 4 años, aunque con una cesión en Sunderland en el medio, Muntari salió a préstamo a Milan. Su traspaso al clásico rival llamó la atención de todo el ambiente pero poco le importó, a tal punto que cuando regresó a Inter y quedó libre, volvió a fichar para el Rossoneri. Allí también jugó 4 temporadas y hasta llegó a ser capitán, por su gran importancia en el equipo.

Publicidad

En 2015 dejó la elite y comenzó un proceso de brevesestadías. Al Ittihad, Pescara Calcio, Deportivo La Coruña, Albacete, fueron sus próximos pasos con muy pocos partidos en cada uno de esos clubes. Para cerrar su ciclo en el fútbol, Muntari decidió retirarse con la camiseta de Heart of Oak de Ghana, en 2022. Así, le puso el broche a su cambiante pero exitosa carrera deportiva.

Sulley Ali Muntari, futbolista ghanés durante su estadía en AC Milan. (Getty Images)

Sulley Ali Muntari, futbolista ghanés durante su estadía en AC Milan. (Getty Images)

DATOS CLAVE

  • El protagonista Sulleyman Ali Muntari fue expulsado de la concentración de Ghana en el Mundial 2014 por fumar marihuana.
  • Muntari conquistó 8 títulos con el Inter de Milán, incluyendo la UEFA Champions League 2010 y el Mundial de Clubes 2010.
  • Tras su paso por Inter, el ghanés protagonizó un traspaso al clásico rival, el AC Milan, donde llegó a ser capitán.
Publicidad
Con tres titulares apercibidos, la posible formación de River ante Gimnasia por el Torneo Clausura 2025

ver también

Con tres titulares apercibidos, la posible formación de River ante Gimnasia por el Torneo Clausura 2025

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Qué fue de Aitor Karanka: de tricampeón de Champions y perder con Boca a ser clave en la Selección de España
Fútbol Internacional

Qué fue de Aitor Karanka: de tricampeón de Champions y perder con Boca a ser clave en la Selección de España

Fue campeón de la Serie A con el Milan, se retiró en 2019 y hoy tiene una fortuna 10 veces mayor a la de Cristiano Ronaldo
Fútbol europeo

Fue campeón de la Serie A con el Milan, se retiró en 2019 y hoy tiene una fortuna 10 veces mayor a la de Cristiano Ronaldo

Ganó dos veces el Balón de Oro y cuestionó a la UEFA por su decisión con Barcelona: “¿Qué tipo de comedia es esta?”
Fútbol europeo

Ganó dos veces el Balón de Oro y cuestionó a la UEFA por su decisión con Barcelona: “¿Qué tipo de comedia es esta?”

Independiente - Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: minuto a minuto
Fútbol Argentino

Independiente - Atlético Tucumán por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo