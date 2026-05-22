Alex Albon chocó en la FP1 del GP de Canadá por atropellar una marmota que se cruzó por la pista: la Fórmula 1 evitó pasar la repetición

El piloto de Williams sufrió un accidente durante la primera práctica libre luego de impactar contra un animal que cruzó el asfalto.

La primera práctica libre del Gran Premio de Canadá dejó una de las escenas más insólitas y tristes de la temporada. Alex Albon protagonizó una fuerte salida de pista en el circuito Gilles Villeneuve luego de atropellar una marmota que apareció de manera repentina sobre el asfalto. El impacto dañó seriamente su Williams y terminó enviándolo contra el muro en la salida de la curva 7.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. A alta velocidad y sin margen de reacción, Albon ni siquiera tuvo tiempo para intentar esquivar al animal. La rueda delantera izquierda terminó impactando de lleno contra la marmota y provocó que el piloto tailandés perdiera el control del auto, desencadenando su choque.

En consecuencia, el accidente provocó una segunda bandera roja en la sesión y obligó incluso al ingreso del auto médico. Afortunadamente, Albon salió por sus propios medios y sin consecuencias físicas, aunque el monoplaza sufrió daños que el equipo deberá analizar de cara al resto del fin de semana.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la decisión de la transmisión oficial de no emitir la repetición del accidente. Lo cierto es que la Fórmula 1 evitó mostrar la secuencia por tratarse del atropello de un animal, una postura similar a la que suele tomar la categoría en este tipo de situaciones sensibles. Sin embargo, las cámaras onboard comenzaron a circular poco después en redes sociales y allí terminó confirmándose qué había ocurrido realmente.

Las marmotas, un visitante habitual en Canadá

La presencia de animales en el circuito canadiense no es algo nuevo. Las marmotas suelen aparecer con frecuencia en los alrededores del trazado Gilles Villeneuve y ya protagonizaron otros episodios similares en temporadas anteriores.

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Sin ir más lejos, en 2025 Lewis Hamilton también atropelló una marmota durante el Gran Premio y luego confesó haber quedado muy afectado por la situación. “Me dicen ahora que era una marmota… estoy devastado. Me encantan los animales”, había declarado tras aquella carrera.

Además, este año el evento coincide ahora con períodos migratorios de distintas especies en la zona de Montreal, especialmente gansos, algo que ya generaba inquietud entre los organizadores antes del comienzo del fin de semana.

Datos clave

El piloto Alex Albon chocó contra el muro en el Gran Premio de Canadá.

chocó contra el muro en el Gran Premio de Canadá. El accidente ocurrió tras atropellar una marmota en el circuito Gilles Villeneuve.

en el circuito Gilles Villeneuve. El choque del monoplaza de Williams provocó una bandera roja en la sesión.