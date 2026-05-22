Fernando Zampedri palpitó el cruce contra Boca en La Bombonera: “Una gran final”

El goleador marcó un doblete ante Barcelona de Guayaquil, dejó a los chilenos líderes del Grupo D y comenzó a jugar el cruce frente al Xeneize.

En Chile ya empezaron a jugar el partido contra Boca. Luego del triunfo 2-0 ante Barcelona de Guayaquil que dejó a Universidad Católica como líder del Grupo D de la Copa Libertadores, del otro lado de la cordillera se encendió la ilusión de ir a La Bombonera, el próximo jueves a las 21.30, y dar el golpe para meterse en los octavos de final. Y quien tomó la palabra fue nada menos que Fernando Zampedri, la figura de la noche con un doblete.

El delantero volvió a aparecer en una cita importante y condujo a la Católica hacia un triunfo que los dejó líderes del grupo, con 10 unidades. Ahora, depende de sí mismo para avanzar de fase, sabiendo que un empate en Buenos Aires le alcanza para clasificar.

“Fue un partido duro. Pudimos conseguir una victoria importante de local, que nos posiciona primeros de grupo, en un grupo muy difícil. Estamos muy contentos”, analizó Zampedri apenas terminado el encuentro ante Barcelona en el Claro Arena. Y rápidamente empezó a palpitar el choque frente al Xeneize: “Vamos a jugar un partido para la clasificación. Estar primeros nos da mucha energía y estamos muy contentos por el partido de hoy”.

¡¡LA NOCHE DEL TORO ESTÁ HACIENDO SUFRIR A BOCA!! Fernando Zampedri hizo valer su olfato goleador y tan solo tuvo que tocar la pelota al gol, para festejar su DOBLETE y el 2-0 de la U. Católica ante Barcelona.



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“Siempre lo digo, trabajo para el equipo, trabajo para el club. Gracias a mis compañeros que me tienen una fe impresionante. A seguir trabajando porque venimos por buen camino y nos queda una gran final”, expresó el atacante, ya enfocado en lo que será la visita a Brandsen 805.

Fernando Zampedri tras el triunfo ante Barcelona SC.



"Vamos a jugar un partido por la clasificación. Yo siempre digo que trabajo para el equipo y para el club".#LaDeportivaDeChile pic.twitter.com/KHC9vc0sN5 — Radio Sport Chile (@RadioSportChile) May 22, 2026

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Boca, por su parte, llegará obligado. El empate frente a Cruzeiro dejó al equipo de Claudio Úbeda sin margen de error: deberá ganarle sí o sí a Universidad Católica para clasificar directamente a los octavos de final. Del otro lado estará un rival fortalecido, líder del grupo y con un Zampedri encendido que ya empezó a avisar que en Chile creen posible la hazaña.

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