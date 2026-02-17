Categórico comunicado de Vinícius Jr. contra Gianluca Prestianni: “Los racistas son, ante todo, cobardes”

La victoria de Real Madrid ante Benfica por Champions League quedó opacada luego de que el fútbol mundial se viera paralizado por el escándalo en el que Vinícius Júnior acusó a Gianluca Prestianni de haberle propinado insultos racistas. Y el astro brasileño no se quedó de brazos cruzados tras el partido. Por eso, luego de que varios de sus compañeros lo defendieran, el ‘7’ publicó un comunicado en donde apuntó contra todos: desde los agresores hasta los árbitros.

El mensaje del delantero fue directo al hueso, calificando a los responsables como personas débiles. “Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan taparse la boca con la camiseta para demostrar lo débiles que son“, disparó Vini, en alusión a los gestos que tuvo Prestianni cuando lo enfrentó en el campo de juego. Además, el brasileño denunció cierta complicidad, asegurando que estos individuos “cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos“.

Bajo ese contexto, el descargo le dedicó un párrafo al arbitraje. “Fue protocolo simple, protocolo mal ejecutado que no sirvió para nada“, sentenció contra las medidas antirracistas tomadas por el colegiado François Letexier, a quien también apuntó por haberle sacado tarjeta amarilla tras celebrar su gol. Sin embargo, el delantero fue sincero y aclaró que “nada de lo que pasó hoy es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo“.

El delantero cerró su mensaje lamentando que el foco no esté puesto en lo deportivo tras un triunfo clave en Portugal. “No me gusta aparecer en situaciones así, sobre todo después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el triunfo del Real Madrid, pero es necesario“, concluyó.

El comunicado de Vinícius Júnior difundido en sus redes sociales tras el escándalo con Prestianni.

El respaldo de la CBF: “El racismo es un delito”

El impacto del escándalo cruzó el Atlántico de inmediato. Es que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un comunicado oficial para respaldar a su figura y condenar lo sucedido ante Benfica.

Publicidad

Publicidad

ver también Mbappé fulminó a Prestianni tras el episodio con Vinícius: “No merece jugar más la Champions League”

ver también Todo el mundo del fútbol ataca a Prestianni luego del cruce con Vinícius Jr. en la Champions League

“El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar“, empieza el texto difundido por el organismo. En esa línea, la CBF destacó la actitud de Vinícius al no quedarse callado en el campo de juego. “Tu acción al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de ti“, expresaron.

Tweet placeholder

El mensaje finaliza con una promesa de apoyo incondicional ante la reiteración de episodios de esta índole. “Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre. Vini, no estás solo“, cerró.

Publicidad

Publicidad

Datos clave