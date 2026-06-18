Encuesta Bolavip: contundente reacción de los hinchas de Boca por la salida de Edinson Cavani

En las últimas horas, se conoció que Edinson Cavani no seguirá su carrera en Boca y es por eso que se espera que en los próximos días se lleve a cabo la rescisión de su contrato para oficializar definitivamente el fin de su estadía. Con ese contexto sobre la mesa, BOLAVIP realizó una encuesta para conocer la opinión de los hinchas ante lo que parece ser una inminente salida.

Cabe recordar que Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no será tenido en cuenta bajo su tutela y es por eso que la dirigencia ya trabaja en los detalles para que se confirme formalmente. A pesar de que el uruguayo no estuvo de acuerdo en la decisión del flamante director técnico que ya empezó su segundo ciclo en la institución, no puso impedimentos y se puso a disposición del club.

Edinson Cavani, durante su estadía en Boca Juniors.

Lo cierto es que se terminó la estadía de Cavani en Boca. El experimentado delantero de 39 años y con una extensa trayectoria en Europa, tenía contrato hasta fin de año pero finalmente no cumplirá la totalidad del vínculo ya que se interrumpirá a falta de 6 meses. Con la clara intención de renovar el plantel, el Vasco tomó esta tajante determinación y el jugador acató.

Los hinchas de Boca opinaron sobre la salida de Cavani

Para tomar conocimiento sobre la opinión de los hinchas de Boca a raíz de la inminente rescisión de contrato de mutuo acuerdo para que se concrete la salida de Edinson Cavani, BOLAVIP realizó una encuesta y los resultados fueron más que contundentes. En un total de 4.800 votos cosechados, más de 4.000 coinciden en la decisión de cortar el vínculo del uruguayo.

La encuesta de Bolavip sobre la salida de Cavani de Boca.

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Los números de Edinson Cavani en Boca

Tras su paso por Valencia, arribó al fútbol argentino a mediados de 2023 en condición de libre. Desde aquella fecha hasta la actualidad, Edinson Cavani disputó un total de 81 partidos oficiales con la camiseta de Boca, entre los que acumuló 28 goles y repartió 3 asistencias. Un dato importante a tener en cuenta es que no consiguió ningún título durante su ciclo en Brandsen 805.

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