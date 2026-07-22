Franco Mastantuono recibirá el “trato Endrick” en Real Madrid

El ex River ya fue informado de la decisión del club sobre su futuro.

La primera temporada de Franco Mastantuono en Real Madrid no fue lo que el futbolista argentino esperaba. Si bien inició como titular con Xabi Alonso, no terminó de afianzarse y su rendimiento fue de más a menos, lo que lo llevó a perder la titularidad y también la chance de ir al Mundial 2026 con la Selección Argentina.

En Real Madrid todavía confían en que el futbolista por el que pagaron 45 millones puede desplegar todo su potencial en el futuro, pero que aún requiere adaptación y desarrollo para poder lograrlo. Es por ello que seguirán el mismo plan que con Endrick en esta temporada, y será enviado a préstamo.

Endrick aprovechó su semestre en Lyon: 8 goles y 8 asistencias en 21 partidos. (Getty)

Reporta Fabrizio Romano que “a lo largo de las últimas dos semanas, Real Madrid ha recibido más de tres o cuatro acercamientos de clubes, tanto de España como del extranjero“, interesados en fichar a Franco Mastantuono a préstamo. El periodista también destaca que “el club va a dialogar con su entorno la posibilidad de una salida a préstamo, sin opción ni obligación de compra“.

“Sería un acuerdo similar al de Endrick en esta última temporada, que se fue al Lyon. Mastantuono podrá elegir entre las opciones y luego regresar al Real Madrid. José Mourinho está al tanto de esta situación”, completó en su reporte.

Mastantuono terminó la temporada como suplente en Real Madrid. Ahora se irá a préstamo. (Getty)

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De momento no fue confirmado ningún equipo de los mencionados por Fabrizio Romano, pero en Inglaterra entienden que Álvaro Arbeloa vería con buenos ojos llevarlo al Fulham, de la Premier League, donde iniciará la temporada como entrenador principal, en su primera experiencia fuera del merengue.

Los números de Franco Mastantuono en su primera temporada en Real Madrid

Partidos jugados : 35

: 35 Partidos como titular : 13

: 13 Minutos totales : 1484

: 1484 Goles : 3

: 3 Asistencias : 1

: 1 Expulsiones: 1

Síntesis

Franco Mastantuono saldrá a préstamo sin opción de compra del Real Madrid .

saldrá a préstamo sin opción de compra del . Álvaro Arbeloa quiere llevar a Franco Mastantuono a préstamo al Fulham de Inglaterra.

quiere llevar a a préstamo al de Inglaterra. 3 goles y 1 asistencia registró Franco Mastantuono en 35 partidos jugados.