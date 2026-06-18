Boca hoy: empezó la pretemporada, Arruabarrena borró 4 futbolistas, oferta por Villa y más

Este jueves 18 de junio, Boca empezó la pretemporada de cara al segundo semestre del año, en el primer día de Rodolfo Arruabarrena como flamante entrenador. En su regreso, el Vasco ya le comunicó a 4 futbolistas que no serán tenidos en cuenta.

Por otro lado, hay principio de acuerdo para la salida de Edinson Cavani a través de una rescisión de contrato y también se presentó una oferta formal por Sebastián Villa, que Independiente Rivadavia ya respondió.

Arruabarrena separó a 4 futbolistas del plantel

En sus primeros instantes de esta segunda estadía en el club, el Vasco le informó a Lucas Janson, Agustín Martegani, Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que ya no serán parte del plantel profesional y no serán tenidos en cuenta bajo su conducción. De esta manera, se entrenan por separado de sus compañeros y deben buscar una salida de la institución en este mercado de pases.

Boca hizo una oferta formal por Sebastián Villa

Ya es una realidad que Sebastián Villa es el principal apuntado por la dirigencia de Boca en este mercado de pases y pretenden que sea el primer refuerzo de cara al segundo semestre. En ese sentido, el Xeneize realizó una oferta formal para sacarlo de Independiente Rivadavia en los próximos días, pero todavía no hay acuerdo.

Lo cierto es que el elenco de Mendoza rechazó la propuesta enviada en las últimas horas. La misma que salió desde Brandsen 805 era apenas menor a 6 millones de dólares para comprar el pase y que tenga una segunda estadía en el conjunto de la ribera, tras una caótica salida hace exactamente tres temporadas.

Sebastián Villa, en Independiente Rivadavia de Mendoza. (Getty Images)

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Principio de acuerdo para que se rescinda el contrato de Edinson Cavani con Boca

Según pudo saber BOLAVIP, ya hay un principio de acuerdo entre las partes implicadas para ponerle punto final al vínculo del oriundo de Salto. Ya está todo arreglado y solamente falta que esta determinación se oficialice.

Cabe destacar que el exjugador de Danubio, Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia tenía seis meses más de contrato con la institución Xeneize, pero su duro presente y las dificultades para volver a ver acción le jugaron una mala pasada. Por ende, es un hecho que su etapa en Boca encontró su punto final.

Ante este escenario, el cuatro veces mundialista con la Selección de Uruguay, en conjunto con su entorno, reaccionó con sorpresa. No se esperaba este desenlace a un semestre de la culminación de su contrato. Tal es así que hubo una respuesta contundente, pretendiendo seguir trabajando para volver, la cual encontró una negativa clara.

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Edinson Cavani, delantero de Boca Juniors.

Matías Satas extendió su contrato con Boca

A través de una de las cuentas oficiales, el Xeneize confirmó la renovación del vínculo del juvenil Matías Satas. El defensor central de 18 años firmó hasta diciembre de 2029, dos años más con respecto a lo que tenía en su actual contrato con el club.

El futbolista es una pieza importante de la Reserva y es del gusto de Arruabarrena. Por ello, Satas aspira a tener alguna oportunidad de debutar en la Primera División del club de la Ribera próximamente.