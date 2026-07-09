Miguel Merentiel quiere que Argentina y Paredes ganen el Mundial: “Es muy importante”

En plena disputa de la Copa del Mundo 2026, todos los cañones apuntan a lo que hace la Selección Argentina partido tras partido, mientras sigue avanzando de ronda. En ese sentido, Miguel Merentiel rompió el silencio y reconoció que festejó la magnífica recuperación de Leandro Paredes frente a Egipto, que fue clave para la clasificación a los cuartos de final.

Cabe recordar que es uruguayo, pero poco importó en esta oportunidad, ya que priorizó a su compañero de equipo y además íntimo amigo, con el que se mostró muy cercano durante los últimos meses. Incluso, hasta tienen un festejo personalizado cuando uno de ellos convierten un gol, en el que Adam Bareiro es el tercer integrante del trío clave para el Xeneize.

Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Adam Bareiro, en Boca. (Getty Images)

Lo cierto es que, en una entrevista con los medios post amistoso de pretemporada de Boca ante Athletico Paranaense, Merentiel elogió la recuperación de Paredes. “El quite ese que hizo, hasta yo que soy uruguayo lo festejé“, reconoció a pesar de su nacionalidad y la eterna rivalidad futbolística entre los países que comparten el Río De La Plata.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el delantero charrúa amplió su discurso al respecto e hizo una confesión inesperada. “Ojalá que puedan conseguir ese título, que es muy importante para todos“, deslizó Miguel sobre el papel de Argentina en el Mundial, deseando que vuelva a conquistar la Copa del Mundo, tal como ya lo hizo en Qatar 2022.

Leandro Paredes con la Selección Argentina en el Mundial 2026. (Getty Images)

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Por otro lado, se refirió al rol de líder del capitán de Boca. “Hablo mucho con Leandro, es un referente tremendo para nosotros“, aseguró La Bestia ante el micrófono y las cámaras. “Él sabe que acá lo estamos apoyando, tenemos un grupo muy lindo que él armó. Trataremos de seguir apoyándolo“, completó pocos segundos más tarde el atacante uruguayo.

🤣 "EL QUITE QUE HIZO HASTA YO LO FESTEJÉ QUE SOY URUGUAYO"



Merentiel habló de la jugada viral de Paredes en Argentina vs. Egipto y la buena onda que tiene con el capitán de Boca.



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Un dato importante a tener en cuenta es que Merentiel fue titular en la victoria por el amistoso de pretemporada que Boca disputó ante Athletico Paranaense, donde se impuso por 1-0 con un verdadero golazo de Lautaro Blanco. De hecho, a pesar de contar con múltiples cambios, Rodolfo Arruabarrena lo hizo jugar todo el partido, es decir, los 90 minutos del cotejo.