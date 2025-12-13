La verdad sobre el dilema de Ander Herrera en Boca: las pertenencias, el viaje a España y el posible retiro

Si bien es cierto que los futbolistas de Boca están licenciados hasta el 2 de enero que comienza la pretemporada de manera oficial, la situación de Ander Herrera es un tanto más delicada. Mientras los cañones apuntan a resolver cuál será el cuerpo técnico en 2026, el mediocampista viajó a España y es una verdadera incertidumbre si continuará en Argentina o se retira del fútbol.

El propio Juan Román Riquelme lleva a cabo la decisión de mantener a Claudio Úbeda a cargo del plantel o decide ir en busca de un nuevo equipo de trabajo. Pero a su vez, tiene un problema parecido con el volante europeo que regresó a su país para estar de vacaciones junto a su familia y los diversos rumores sobre un posible no retorno se hicieron presentes en los últimos días.

Lo cierto es que, según pudo saber Bolavip, Herrera no retiró sus pertenencias del predio. Para desmentir las versiones que surgieron últimamente, vale aclarar que el español mantiene sus objetos en el establecimiento que posee el Xeneize. Lo que sí es una realidad es que, mientras descansa con su familia, Ander decidirá si sigue en Boca o se retira como futbolista profesional.

Ander Herrera, mediocampista español de Boca Juniors. (Getty Images)

Con este panorama sobre la mesa, se puede adelantar que no jugará en otro equipo, sino que es un 2026 ligado al conjunto de la ribera o colgar los botines definitivamente. Así, el europeo que está en permanente contacto con el club, analizará la propuesta de continuar una temporada más en Argentina y le comunicará su respuesta a Riquelme en los próximos días de diciembre.

La clave que podría destrabar este dilema es el deseo de disputar la Copa Libertadores, debido a que es el sueño de Herrera y no lo pudo cumplir durante 2025 porque Boca quedó eliminado en el repechaje frente a Alianza Lima. Lo que sí, regresará al predio sea cual sea su decisión. Ya sea para sumarse a la pretemporada o para despedirse de sus compañeros y retirar sus pertenencias.

Cabe recordar que Boca planificó la pretemporada para que comience el 2 de enero y así trabajar desde lo físico con el plantel de cara a lo que será un año de muchas competiciones. Como habitualmente sucede desde que JRR es dirigente, se realizará en su totalidad en Boca Predio y no en un sitio alejado. Además, se estima que en enero habrá amistosos en La Bombonera para no socios.

