Fue borrado por Gago, Boca lo contaba como refuerzo para 2026 y ahora Riquelme definirá su futuro

A principios de este año Fernando Gago sorprendió en Boca ya que le comunicó a Jabes Saralegui que no entraba en sus planes, por lo que fue cedido a préstamo por una temporada a Tigre, con el objetivo de tener el protagonismo que no iba a tener en la institución.

Luego de una temporada en el Matador de Victoria en la que portó el dorsal 10 y se asentó como titular en el equipo comandado por Diego Dabove, el mediocampista de 22 años debe volver al Xeneize, por lo que iba a ser considerado como un refuerzo para Úbeda, pero en las últimas horas la situación cambió.

Es que, desde la dirigencia de Tigre tienen la intención de renovar el préstamo de Saralegui, debido a que no podrán hacer uso de la opción de compra, que es de 3 millones de dólares por el 50% de su ficha. Esta búsqueda es para tenerlo para la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

Por el lado del futbolista, su deseo también es el de permanecer en el equipo de Dabove, ya que sabe que tendrá una participación importante tanto en el certamen local como en el internacional, mientras que si regresa a Boca correrá de atrás en la consideración de Claudio Úbeda.

Así las cosas, su futuro lo definirá Juan Román Riquelme. El presidente del elenco de la Ribera se reunirá con la dirigencia de Tigre y allí se sentarán a negociar la posibilidad de un nuevo préstamo. En caso de dar el visto bueno, Saralegui seguirá en el Matador, mientras que si rechaza la propuesta, regresará al club.

A lo largo de la última temporada Saralegui tuvo mayor continuidad que en Boca. Durante el primer semestre se asentó como titular indiscutido y fue una de las figuras de su equipo, mientras que en el segundo su rendimiento bajó, aunque siguió siendo una pieza clave para Dabove.

Los números de Jabes Saralegui en Tigre

En su paso por el Matador, el mediocampista de 22 años disputó un total de 33 partidos, en los que convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 2381 minutos en cancha.

