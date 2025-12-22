Es tendencia:
A horas de su boda se accidentó María Sol, la hermana de Lionel Messi: los detalles de su estado de salud

Tras un siniestro automovilístico, se confirmó que se reprogramará la boda organizada para el 3 de enero con Tuli Arellano, entrenador en Inter Miami.

Por Agustín Vetere

Mientras Lionel Messi se prepara para vivir las fiestas junto a su familia en Rosario, este lunes se conoció que su hermana María Sol sufrió un fuerte accidente automovilístico. Se desvaneció e impactó contra una pared con un saldo de heridas que, afortunadamente, la dejaron fuera de peligro.

Según la confirmación de Celia, la madre de Messi, a Ángel De Brito, María Sol sufrió quemaduras importantes en una de sus muñecas y un talón, además de la fractura con desplazamiento de dos vértebras. Se encuentra en Argentina, realizando la rehabilitación en Rosario.

De esta manera, el casamiento organizado para el 3 de enero en la ciudad santafesina fue suspendido y se reprogramará para el futuro, cuando María Sol esté totalmente recuperada para vivir el emotivo momento junto a su novio y su familia.

De Brito incluso adelantó que será una recuperación larga por las lesiones en la columna vertebral y las graves quemaduras, pero afortunadamente se encuentra bien y enfocada en los procesos de curación.

El prometido de María Sol Messi, un entrenador de Inter Miami

También rosarino, al igual que la familia Messi, Julián Arellano, más conocido como Tuli, ejerce desde 2023 como entrenador de la Sub 19 de Inter Miami, donde logró un título regional en su primer año y volvió a encontrar buenas actuaciones posteriormente.

A pesar de coincidir en el club de la MLS con la Pulga, su relación con la familia viene desde su niñez, ya que compartieron la infancia en el barrio La Bajada de Rosario. Incluso, Arellano se destacó como jugador de fútbol 5 en el equipo del barrio.

En síntesis

  • María Sol Messi sufrió fractura de dos vértebras y quemaduras tras un accidente automovilístico. Se encuentra fuera de peligro.
  • Casamiento del 3 de enero fue suspendido para priorizar la larga rehabilitación en Rosario.
  • Julián Arellano, prometido de la joven, se desempeña como entrenador juvenil en Inter Miami.
agustín vetere
Agustín Vetere

