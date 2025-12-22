Es tendencia:
La puja por Ascacibar continúa: la postura de River, la estrategia de Boca y la espera de Estudiantes

Aunque el Millonario ya cerró a Vera y Moreno, mantiene el interés por el Ruso, mientras el Xeneize tantea el terreno con su entorno y el Pincha espera por la decisión final del jugador.

Por Bruno Carbajo

Santiago Ascacíbar y un futuro que es una completa incógnita.
El mercado de pases del fútbol argentino tiene un nombre propio que desvela a los dos gigantes y genera insomnio en La Plata: Santiago Ascacíbar. Lejos de enfriarse tras las consagraciones de Estudiantes, la novela por el futuro del Ruso entró en su etapa de posibles definiciones, con Boca y River aún interesados en su fichaje, atentos a pretetendientes del exterior, y estando al tanto que la realidad económica del Pincha empieza a dictar sentencia.

Si bien el propio jugador pidió tiempo para festejar tras la consagración en el Trofeo de Campeones y aseguró “tomar la decisión que más lo llene”, los teléfonos no dejan de sonar. Según pudo saber Bolavip, el escenario está planteado con dos certezas: Estudiantes no podría igualar el contrato que le sería ofrecido en otros clubes, pero es Ascacibar quien tiene la pelota bajo la suela y su entorno asegura que todavía no tomó una decisión.

River, lejos de bajar los brazos

La gran sorpresa de las últimas horas radica en la postura del Millonario. Cualquiera podría pensar que, tras desembolsar 7 millones de dólares por Aníbal Moreno y cerrar la llegada de Fausto Vera, el cupo de volantes centrales estaba cubierto en Núñez. Sin embargo, River lo quiere igual.

Desde la dirigencia de Stefano Di Carlo no se bajaron de la negociación y el nombre de Ascacíbar sigue marcado en rojo en la carpeta de Marcelo Gallardo. A pesar del fuerte gasto realizado, lo cual podría influir en el monto dispuesto a pagar por el pase del Ruso, la decisión deportiva es seguir de cerca la situación.

Boca, sin llamado clave pero en contacto con el agente

En la vereda de enfrente, la estrategia es distinta, pero el interés es idéntico. Boca mantiene al volante en carpeta, aunque se mueve con cautela. Según trascendió, aún no existió un llamado directo hacia el jugador, una práctica habitual cuando en el Xeneize quieren cerrar un refuerzo.

Sin embargo, esto no significa inacción: sí habrían existido contactos con su representante para manifestar el deseo de contar con él y conocer las condiciones.

En el medio de esta puja, Estudiantes sueña con la continuidad de su capitán. Aunque tampoco se descartan apariciones inesperadas del exterior, siendo el Santos de Brasil uno de los clubes que tendrían en carpeta a uno de los nombres más codiciados en el fútbol argentino.

Datos clave

  • River mantiene el interés por Santiago Ascacíbar pese a los fichajes de Moreno y Vera.
  • Boca contactó al representante pero aún no llamó directamente al capitán de Estudiantes.
  • Santos de Brasil aparece como competidor externo ante la dificultad económica del Pincha.
bruno carbajo
Bruno Carbajo

