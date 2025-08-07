Es tendencia:
Fue campeón con Boca, defendió a Riquelme y criticó al plantel xeneize: “Total si me equivoco, la culpa es de Román”

Diego Rivero habló sobre el presente del club y bancó al presidente.

Por Marco D'arcangelo

Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors.

En medio de la crisis futbolística que atraviesa Boca, Diego Rivero, ex futbolista que pasó por el club entre 2011 y 2014 y salió campeón en una oportunidad habló sobre el presente del elenco comandado por Miguel Ángel Russo, así como también defendió al presidente Juan Román Riquelme. 

“Estando en Boca, estás en el ojo de la tormenta. Te miran todos. Hasta he visto programas de política hablando de Boca Juniors. No vi o no escuché que se hable tanto de otro club como se habla de Boca”, inició criticando la manera en la que le pegan a Riquelme, en diálogo con Somos Radio AM 530.

“Yo si fuera jugador en este momento estaría tranquilo, total si me equivoco la culpa la tiene Román. Jugaría más suelto todavía”, continuó, apuntando contra el plantel del elenco de Russo por sus desempeños en el campo de juego a lo largo de la actual temporada.  

Por otro lado, elogió al presidente del Xeneize por asumir el cargo: “Yo soy amigo. A Juan lo admiro porque sabiendo que lo han atacado y durante su carrera no han hablado tan bien como se lo merecía. Siempre se lo ha criticado y siempre le buscaban algo. Tuvo la valentía de ponerse como candidato a presidente y ganó sabiendo que esto iba a pasar”.

Y para cerrar, volvió a bancar a Riquelme: “Hoy patean mal un córner y la gestión es mala. Yo lo admiro por eso. Es mi amigo y ojalá que la pelotita pueda entrar. Igual nunca va alcanzar, eh. Mientras pueda disfrutar, hacer lo que quiera y llevar a mejorar su club, me parece bien. Que tenga fuerzas hasta donde él quiera”.

El paso del Burrito Rivero por Boca

En las tres temporadas en las que permaneció en el Xeneize, el ex mediocampista disputó un total de 60 partidos. En los mismos convirtió un gol y aportó tres asistencias. Además, recibió 8 tarjetas amarillas, fue expulsado en una oportunidad y fue campeón del Torneo Apertura 2011.

