El mensaje de Lucas Torreira a Juan Román Riquelme: ”Jugar en Boca es el sueño más grande que tengo”

El volante uruguayo Lucas Torreira, actualmente figura del Galatasaray, volvió a sacudir el mundo xeneize con declaraciones que reafirman su amor por los colores azul y oro. En una entrevista reciente concedida al medio uruguayo Fix Radio, el mediocentro de 29 años no dejó lugar a dudas sobre sus planes a futuro, posicionándose nuevamente como posible refuerzo para el mercado del 2026.

“Es el deseo más grande que tengo yo como jugador de fútbol. No hay un día que no piense en ese momento”, confesó Torreira, una vez más, quien además agregó con contundencia: “Me muero por jugar en Boca, me estoy preparando para eso”.

El futbolista de 29 años, que ya había manifestado su intención en 2020 cuando pertenecía al Arsenal (luego terminó siendo transferido al Atlético de Madrid) tiene contrato en Turquía hasta junio de 2026, por lo que dejó claro que su paso por Europa tiene fecha de vencimiento y que su meta primordial en Sudamérica es aterrizar en Brandsen 805.

La charla con Riquelme y el factor Cavani

Durante la misma charla, el oriundo de Fray Bentos reveló haber mantenido conversaciones con Juan Román Riquelme, presidente de la institución, calificándolas de “muy lindas e importantes”. Además, admitió haber charlado con su compatriota Edinson Cavani, pieza clave para entender la magnitud del mundo Boca desde adentro.

“Sé que no es fácil ese mundo, hace un tiempo tuvimos una charla con Edi muy importante”, señaló el volante, subrayando que su llegada no sería por una cuestión económica, sino puramente sentimental. Por cierto, a partir de enero Torreira tiene la opción reglamentaria para negociar libremente por su futuro pasado el mes de junio.

El deseo de Lucas Torreira por jugar en Boca no es nuevo

En 2020, en una charla que mantuvo con FOX Sports, Lucas Torreira, por entonces en la Premier League, no anduvo con vueltas para señalar su deseo de ser jugador xeneize: “Creo que está más que claro. Lo he dicho un montón, montón de veces. Y, bueno, es un deseo que tengo, un sueño pendiente, del día de mañana poder vestir la camiseta de Boca. Es así como lo siento. Hoy lo digo con 24 años, estando en uno de los equipos más importantes del mundo, como lo es Arsenal”.

Y en esa misma línea, agrgegó: ”Ojalá el día de mañana… Depende cómo se den las cosas porque en el fútbol nunca se sabe. Hoy estoy acá y quizá el próximo mercado pueden surgir cosas nuevas, porque esto es así. Ojalá se me dé esa posibilidad (jugar en Boca) porque es algo que lo sueño”.

