Fue campeón de fútbol argentino, debe volver a Boca y habló sobre su futuro: “Quiero sentirme importante”

De cara al regreso del plantel a la pretemporada, programada para el 2 de enero, Juan Román Riquelme y la dirigencia de Boca se encuentran trabajando en el mercado de pases, en el que varios futbolistas regresarán de sus préstamos, por lo que el club deberá definir su futuro.

Uno de estos jugadores es Nicolás Orsini, el delantero de 31 años que está cedido a Platense, donde fue campeón de Torneo Apertura y deberá jugar el Trofeo de Campeones, y que tendrá que regresar al elenco de la Ribera ya que termina su préstamo con el Calamar.

En este contexto, el futbolista con pasado en Lanús y Sarmiento de Junín, habló en una entrevista con DSports Radio, en donde se refirió a su futuro teniendo en cuenta que debe volver al club dueño de su pase y afirmó que aún no recibió ningún llamado por parte del Xeneize.

Nicolás Orsini, delantero de Platense que pertenece a Boca. (Getty)

“En enero tengo que volver a Boca, todavía tengo contrato y no se comunicaron conmigo. Se verá después del 20 de diciembre”, inició Orsini al referirse a su situación, que comenzará a definirse luego del Trofeo de Campeones entre Platense y Estudiantes de La Plata.

Siguiendo por la misma línea, abrió la puerta a volver a salir cedido a préstamo debido a que todo indica que no entraría en los planes de Claudio Úbeda, el entrenador que quedó confirmado para la próxima temporada. “En 2026 quiero sentirme importante en el lugar que me toque estar”, soltó.

Por otro lado, afirmó que no se sorprendió cuando fue buscado por Boca para la temporada 2021. “Sorprenderme no me sorprendió. Siempre consideré que cuando tomé la decisión de dedicarme al fútbol el objetivo era llegar a lo más alto”.

Los números de Nicolás Orsini en Platense

En la temporada a préstamo en Platense, el delantero de 31 años disputó un total de 21 partidos, en los que convirtió un gol y aportó una asistencia. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 708 minutos en cancha.

