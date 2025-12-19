Es tendencia:
A qué hora es la pelea de Mica Viciconte vs. Flor Vigna en Párense de Manos 2025

La vieja rivalidad que inició en el programa Combate, y que valió a ambas contendientes millones de seguidores en las redes sociales, se dirimirá en la tercera edición del evento organizado por Lucas Rodríguez.

Por Juan Ignacio Portiglia

Este sábado 20 de diciembre, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, se llevará adelante Párense de Manos III, tercera edición del evento de boxeo de celebridades y entretenimiento digital organizado por Lucas Rodíguez y el programa Paren La Mano.

Uno de los combates más atractivos que tendrá la velada, en la rama femenina, será el que protagonizarán Mica Viciconte y Flor Vigna, quienes tuvieron una rivalidad que dividió fanáticos en el popular programa Combate y les permitió acumular millones de seguidores en las redes sociales.

¿A qué hora es la pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna?

Según el cronograma que se difundió desde la organización del evento, la pelea entre Mica Viciconte y Flor Vigna comenzará a las 18.30, siendo el segundo enfrentamiento de un evento cuyo inicio está programado para las 17.45.

Afiche oficial de Párense de Manos III.

Esta pelea no solo podrá verse desde el canal de Kick de Luquita Rodríguez sino también a través de Telefe, que justo transmitirá el segmento del evento (de 17.00 a 19.00) que las tendrá a ambas en acción.

¿Cómo se desarrollará el evento?

La tercera edición de Párense de Manos contará con un total de once peleas que irán desarrollándose de manera intercalada con distintos shows musicales de los que participarán bandas y artistas como Un Poco de RuidoLit KillahTussiwarriors y Gaspar Benegas.

La cartelera completa de Párense de Manos III

  • 17.00: Alfombra roja
  • 17.45: Apertura de evento
  • 18.00: Agustín Monzón vs. Franco Bonavena.
  • 18.30: Flor Vigna vs. Mica Viciconte.
  • 19.00: Show de Un Poco de Ruido.
  • 19.20: Mariano Pérez vs. Manu Jove.
  • 19.50: Dairi vs. Espe
  • 20.15: Show de Lit Killah.
  • 20.30: Gabino Silva vs. Willy Banks
  • 21.00: Coty Romero vs. Carito Muller.
  • 21.30: show Tussiwarriors.
  • 21.50: Mernuel vs. Cosmic KID.
  • 22.20: Grego Rosello vs. Goncho Banzas
  • 22.50: Show Gaspar Benegas.
  • 23.10: Perxitaa vs. Coker
  • 23.50: Laureano Pepi Staropoli vs. Sergio Maravilla Martínez
  • 00.30: Gero Arias vs. Tomás Mazza
Juan Ignacio Portiglia

