Ganó la Intercontinental ante Real Madrid, se fue de Boca tras perder su dinero en el Corralito de 2001 y busca reinsertarse en el mundo del fútbol

Se cumplen 25 años de la hazaña más importante en la historia de Boca Juniors. Aunque el club de la Ribera acumuló logros a lo largo de su historia, la victoria ante Real Madrid en la Copa Intercontinental del 2000 en Japón quedará para siempre en la retina de sus hinchas.

Martín Palermo fue clave esa noche al aprovechar las asistencias de Marcelo Delgado y Juan Román Riquelme temprano en el partido. El Merengue no pudo recuperarse a pesar del descuento de Roberto Carlos y los dirigidos por Carlos Bianchi celebraron a más de 18 mil kilómetros de La Boca.

Aquel grupo de jugadores del Xeneize quedó para siempre en la historia del club, incluso quiénes no tuvieron la oportunidad de sumar minutos. Fue el propio Bianchi quién se encargó de destacar eso cuando se acercó a José Pereda, más conocido como el Chino por los rasgos que le dio su ascendencia japonesa, y le dijo: “Campeón. Saliste campeón, Chino”.

El peruano tuvo su única experiencia como futbolista profesional fuera de su país con la camiseta de Boca. En el mejor Boca de la historia. Supo aprovechar sus oportunidades y convertirse en un relevo cumplidor para el Virrey en aquellos años de doble competencia.

El Boca campeón de la Intercontinental 2000. (Foto: Getty)

En 72 partidos con la camiseta azul y oro, el mediocampista aportó para tres conquistas a nivel local, la Copa Libertadores 2000 y la mencionada hazaña en la Intercontinental, dónde cambió su camiseta con Claude Makélélé antes de que se desataran los festejos.

Publicidad

Publicidad

El Corralito marcó su salida de Boca

En los primeros días de 2001, cuando la República Argentina pasaba semanas complicadas luego del estallido social y la renuncia de Fernando De La Rúa como presidente, Pereda cerró su ciclo en el Xeneize para regresar al fútbol peruano en medio de una angustiante situación financiera a nivel personal.

ver también Boca, de luto por la temprana muerte de un jugador que fue dirigido por Menotti y Di Stéfano: “Tenía un montón de condiciones”

Pereda fue perjudicado por el Corralito impuesto en aquellos meses. Las personas tenían problemas para retirar dinero de los bancos y a quiénes tenían depósitos en dólares se los convirtieron a pesos en medio de un contexto de abrupta devaluación.

“Perdí una cifra significativa y me quedé sin un peso. Entonces, me pregunté: “¿Que voy a hacer acá? Para perder plata me voy a Lima y no vuelvo más”, explicó Pereda sobre su salida del fútbol argentino a pesar de haber tenido ofertas de otros equipos.

Publicidad

Publicidad

La pandemia de 2020 lo hizo empezar de cero una vez más

Tras el cierre de su carrera como profesional en Perú, se volcó a la formación de juveniles, donde se desempeñó como coordinador de las inferiores de Universidad César Vallejo. Sin embargo, fue despedido en el inicio de la panemia por el Covid-19.

“Voy a encaminar unos proyectos personales referidos al fútbol, pero todavía no los tengo claro. Todo se complicó por el tema de la pandemia, entonces tengo que rebuscármela. Trato de hacer lo que se pueda”, explicó recientemente a Infobae.

Y, mientras se desarrolla como entrenador y director técnico para encontrar nuevas oportunidades y reinsertarse en el fútbol, lamentó: “En la actualidad, los futbolistas ganan otro dinero que es muy distinto a cuando yo jugaba. Me hubiera gustado jugar en esta época. Qué lindo sería”.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE