Boca, de luto por la temprana muerte de un jugador que fue dirigido por Menotti y Di Stéfano: “Tenía un montón de condiciones”

Mientras Boca Juniors pelea por el Torneo Clausura, aún con el recuerdo fresco de Miguel Ángel Russo, otra triste noticia golpeó este miércoles en Brandsen 805. Es que, a los 61 años, murió el exjugador del club José Luis Irazoqui, recordado representante de la azul y oro en la década de 1980.

El exvolante falleció este miércoles en Mar del Plata, su ciudad natal, en el Hospital Interzonal de Agudos tras batallar contra una larga enfermedad. Personalidades destacadas del Xeneize y del fútbol argentino en general lo recuerdan con cariño y envían sus condolencias a la familia.

“Es una tarde triste porque me toca despedir a un amigo, que se fue relativamente joven. Era un estratega que llegaba al gol. Tenía un montón de condiciones, como pases y gambeta. Siempre me pregunté por qué no fue más”, recordó el exjugador Óscar Delarroca.

Irazoqui llegó a la Primera de Boca en 1984 y se mantuvo allí hasta 1988, disputando un total de 29 compromiso con 6 goles anotados. Estuvo bajo las órdenes de entrenadores de la talla de Alfredo Di Stéfano, César Luis Menotti y Pato Pastoriza.

Además, en plena época de crisis en Boca, compartió plantel con futbolistas como Quique Hrabina, Chino Tapia, Roberto Passucci, Fabián Carrizo, Jorge Comas, Alfredo Graziani y Hugo Gatti, entre otros.

Boca recordó a Irazoqui y su debut ante Instituto

En la memoria de José Luis Irazoqui habrán quedado guardadas para siempre las imágenes de aquel domingo 8 de septiembre de 1985. Boca perdía 1-0 con Instituto en la Bombonera, faltaban poco más de 20 minutos y el DT Alfredo Di Stéfano lo mandó a la cancha en lugar de Ivar Stafuza, con la idea de encontrar las respuestas ofensivas que el equipo no daba.

Irazoqui -marplatense, entonces de 21 años, volante diestro con llegada, surgido de las divisiones inferiores- puso el 1-1 enseguida al aprovechar un rebote dentro del área. El empate parcial tonificó a los locales y Ramón Centurión, delantero de fugaz tránsito con la azul y oro, anotó el 2-1.

Los cordobeses se fueron desesperados en busca de la igualdad. Ya en el descuento, con más espacio y rivales más cansados, Irazoqui picó al vacío, recibió un pase preciso y encaró hacia un área despoblada. Le salió el arquero Ramón Álvarez, lo eludió con gambeta larga y definió con toque de zurda, para irse a festejar al pie del Jugador Nº 12.

A La Pepa Irazoqui le tocó una etapa difícil, inestable. Tuvo el gusto de compartir plantel con el Loco Gatti, Tata Brown, Roberto Passucci, el Chino Tapia, Alfredito Graciani… Y un día, aquel mágico domingo de hace cuatro décadas, hizo feliz a la gente de Boca.

