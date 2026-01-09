Es tendencia:
Scaloni eligió al jugador de la Selección de Brasil que le hubiese gustado que fuera argentino: “Tenía todo”

El DT de la Selección Argentina se inclinó por un campeón del mundo al que sufrió como rival.

Por Juan Ignacio Portiglia

Imagen generada con IA de Gemini.
Es normal que lo hecho por Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina opaque lo que fue como jugador, porque fue él el artífice de que se destrabara todo lo que estaba bloqueado en aquellos años en los que él era elegible para defender la camiseta Albiceleste, llegando incluso a disputar el Mundial de 2006 en Alemania bajo la conducción de José Néstor Pékerman.

Más allá de su laureada condición de director técnico, el crédito de Pujato tuvo una importante carrera futbolística que lo llevó a desempeñarse durante 17 años en Europa, entre España, Inglaterra e Italia; y en consecuencia a compartir cancha y enfrentar a los mejores futbolistas de su era.

En una dinámica de la que participó en entrevista con AFA Estudio, el entrenador de la Selección Argentina repasó varios de aquellos nombres a partir de diferentes elecciones entre las que sorprendió la del futbolista que le hubiese gustado que defendiera la camiseta de la Selección Argentina, inclinándose por Kaká.

“En su momento era de lo mejor, porque tenía todo… Físico, gol, trabajo. Me parecía un jugador enorme”, dijo para justificar su preferencia por el brasileño que se coronó campeón mundial en Corea y Japón 2002, aunque participando de solo un partido en un gran equipo que tenía como estrellas ofensivas a Ronaldinho, Ronaldo y Rivaldo.

Kaká disputó tres Mundiales con la Selección de Brasil y fue campeón en Corea y Japón 2002. (Getty).

Kaká disputó también los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010; además de haber brillado en Europa con las camisetas de Milan y Real Madrid, llegando a ganar un total de 12 títulos a lo largo de su carrera y retirándose en la MLS, en 2017, jugando para Orlando City.

Scaloni también sorprendió al elegir al camerunés Jaques Songo’o, compañero en Deportivo La Coruña, como un arquero que “cerraba el arco” en sus tiempos de jugador; y del mismo equipo dijo que lo aliviaba tener a Mauro Silva como compañero. En una última referencia a aquel “Súper Depor”, se refirió a al neerlandés Roy Makaay como “un jugador inmarcable” capaz de generar dolores de cabeza a cualquier defensor.

Riquelme y Aimar, fuera de serie

Lionel Scaloni recordó también a Juan Román Riquelme y Pablo Aimar como dos “enganches” a los que el fútbol extraña. “No puedo quedarme con uno de los dos. Román era enganche clásico, Pablo más delantero, pero fue increíble tenerlos a los dos como compañeros”, manifestó.

Su elogio sorpresa a van Gaal

En función de la polémica que se generó con la Selección de los Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar, sorprendió que Lionel Scaloni se inclinara por Louis van Gaal, entrenador de aquel equipo, como el mejor técnico de su época. “Era una referencia. Hacía cosas que para el resto de entrenadores eran raras. Nosotros jugamos contra su Barcelona, que tenía a Figo, Kluivert, Rivaldo, Guardiola, Luis Enrique… Era una locura”, reconoció.

