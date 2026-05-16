Gasperini, ilusionado con la renovación de Dybala en Roma y frenó su llegada a Boca: “Muy positivo”

La Joya termina su contrato el 30 de junio, pero la dirigencia de la Loba se reunió para extenderle el vínculo.

Paulo Dybala es el protagonista de la gran novela de cara al mercado de pases de mitad de año, principalmente por su posible arribo a Boca. En ese sentido, primero debería confirmarse definitivamente su salida de Roma, pero ese mismo es el punto clave que acaba de tener un nuevo capítulo y podría estirar la trama que mantiene en vilo a todos en el ambiente del fútbol.

Cabe recordar que la Joya termina contrato el 30 de junio, por lo que quedará en libertad de acción una vez finalizado el semestre. Sin embargo, en los últimos días la directiva de la Loba llevó a cabo una reunión para acercarle una propuesta y estirar el vínculo por un tiempo más, lo que significaría que se caería la operación para llegar al Xeneize con vistas hacia el mes de julio.

Paulo Dybala termina su contrato en Roma el 30 de junio de 2026.

Lo cierto es que este sábado Gian Piero Gasperini puso en jaque la llegada de Dybala a Boca. El entrenador de Roma habló en conferencia de prensa en la previa del clásico ante Lazio y se refirió a las negociaciones para extender el vínculo. “Es importante que tanto el club como el jugador tienen la misma idea y el encuentro ha sido muy positivo“, sentenció el DT y sorprendió a todos.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Si ambas partes tienen voluntad se puede encontrar la solución“, manifestó también sobre la misma cuestión. Además, hizo hincapié en que los primeros contactos de la dirigencia de la Loba con el nuevo representante del futbolista se dieron en buenos términos y de forma positiva.

Gian Piero Gasperini, entrenador de Roma. (Getty Images)

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Dybala cambió de representante

Dybala compartió este miércoles un importante anuncio que afectará en la resolución de su futuro. La Joya confirmó que Kristian Bereit es su nuevo representante, justo cuando está a punto de tomar una decisión crucial sobre su carrera.

La noticia que compartió el campeón del mundo en Qatar 2022 también se puede tomar como un guiño a Boca. Es que el agente inglés tiene vínculos con el Xeneize por numerosas operaciones en los últimos años, además de representar a jugadores en el plantel de Claudio Úbeda.

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